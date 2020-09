Uz OŠ u Solinu niče kockarnica: Grad se protivi, no radovi teku

Na 200-ak četvornih metara prostora proteklih dana radovi teku užurbano, reklame su postavljene na svakom kutu zgrade, a namjena navedenog prostora zgrozila je roditelje i građane Solina općenito

<p>Preko puta Osnovne škole don Lovre Katića u Solinu neće se otvoriti ni igraonica ni čitaonica niti eventualno neka druga kulturna ustanova. Otvara se, sasvim 'prikladno', automat klub.</p><p>Na 200-ak četvornih metara prostora proteklih dana radovi teku užurbano, reklame su postavljene na svakom kutu zgrade, a namjena navedenog prostora zgrozila je roditelje i građane Solina općenito.</p><p>Naime, prema Zakonu o igrama na sreću, Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću (...), donesenom u ožujku ove godine, udaljenost automat kluba od odgojno-obrazovne ustanove ne smije biti manja od 500 metara.</p><p>Navedeni automat klub od škole je udaljen u širini dvotračne prometnice.</p><p>- Naravno da se protivim tome kao gradonačenik Solina. Mi ovdje nismo stranka u postupku, niti smo znali da će se na toj lokaciji otvoriti automat klub. Ravnateljica škole mi je javila čim je vidjela reklame. Znam da se pravilnik o tehničkim uvjetima za dobivanje dozvole automat klubova mijenjao u ožujku, pa moramo vidjeti kad su za ovaj ishodili dozvolu. Ono što mogu obećati jest da ćemo iskoristiti sva raspoloživa sredstva da se to zaustavi. Naš stav u Gradu Solinu je jasan, otvaranjem kockarnice kraj škole šalje se vrlo ružna i neprimjerena poruka. Mi smo na strani roditelja - kaže nam gradonačelnik Solina, <strong>Dalibor Ninčević</strong>, grada koji ima titulu grada prijatelja djece i grada koji godinama ima pozitivan prirodni prirast.</p><p>Roditelji djece, učenika navedene škole, zgroženi su činjenicom da je klub dobio dozvolu za otvaranje na toj lokaciji. Priprema se i peticija.</p><p>- Smatram da je naša dužnost reagirati na ovo, jer ne samo da nije primjereno, nego je strašno i sramotno. Vjerujem da će gradske službe dati sve od sebe da se kockarnica ne otvori - kaže nam majka Katija Borčić.</p><p>Pokušali smo dobiti odgovor od Porezne uprave, koja je zadužena da izdavanje dozvola, no do zaključenja ovog teksta nismo ga dobili. Objavit ćemo ga po primitku.</p>