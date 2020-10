Dodaje da u Dubravi ostaje dosta kapaciteta, uzimaju\u0107i u obzir i ekspedicijski kamp. Ka\u017ee da zbog uvjeta tamo u ovom trenutku nisu planirali primati bolesnike. Dodaje i da ostaju sekundarni centri i specijalne bolnice te da je razgovarao s nekim \u017eupanima, vlasnicima bolnica, ali i da ostaje tre\u0107a opcija, a to su Arena i sli\u010dni kapaciteti u drugim gradovima.

<p>S obzirom na očekivan broj novozaraženih na nama je da usporimo te brojeve. Zdravstveni sustav se intenzivno priprema, otvara se dodatni dio u KB Dubrava, za prijem covid pozitivnih bolesnika, imamo i rezervne opcije, ali to nije dobro jer se sve više sugrađana razboljeva, a time je više teško bolesnih i onih na respiratoru. Moramo se konsolidirati, solidalizirati jer moramo sami pobijediti širenje virusa, rekao je uoči sjednice Vlade ministar<strong> Vili Beroš.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Izjave Beroša i Fuchsa uoči sjednice Vlade</strong></p><p>Dodaje da u Dubravi ostaje dosta kapaciteta, uzimajući u obzir i ekspedicijski kamp. Kaže da zbog uvjeta tamo u ovom trenutku nisu planirali primati bolesnike. Dodaje i da ostaju sekundarni centri i specijalne bolnice te da je razgovarao s nekim županima, vlasnicima bolnica, ali i da ostaje treća opcija, a to su Arena i slični kapaciteti u drugim gradovima.</p><p>- Apeliram da spoznamo brojeve, pravce kretanja, da se uozbiljimo i da zajednički pridonesemo da dodatni kapaciteti ne budu potrebni -poručio je Beroš.</p><p>Dio hitnih covid pozitivnih pacijenata smjestit će u KB Dubrava, a pacijenti koji nisu zaraženi rasporedit će se po ostalim zagrebačkim bolnicama, rekao je Beroš i dodao da je opcija B da se u sve bolnice primaju COVID pozitivni, no to je odbačeno. </p><p>- Ako druge bolnice ne žele primati covid pozitivne, moraju prilagoditi hitne kapacitete za prijem hitnih bolesnika jer život neće stati, moramo se prilagoditi da svi hitni pacijenti dobiju najbolju moguću skrb - kaže Beroš.</p><p>- Moj primarni zadatak je prilagoditi zdravstveni sustav novim uvjetima i to radimo. Apeliram na cjelokupnu naciju da drže razmak. To je način kako spriječiti širenje infekcije. Osobno nisam odgovoran za brzinu širenja infekcije, ali ću učiniti sve da prilagodim sustav situaciji. Napravit ću sve da prilagodim zdravstveni sustav na nove brojke." - kaže Beroš.</p>