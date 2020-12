Sve je više usluga koje možete obaviti online: Dječje naknade, prijevoz, studentske stipendije

Administraciju dio gradova odavno rješava digitalno, što se se u epidemiji pokazalo korisnim. Drugi je uvode

<p>Nemojte dolaziti, pitajte nas telefonom, a zahtjeve šaljite mailom, upute su gradskih uprava i drugih zbog epidemije.</p><p>Mnogi gradovi digitalizaciju su počeli odavno, poput Pule i Rijeke, gdje kažu da se to sad pokazalo vrlo korisnim. Oni su, kao i Karlovac, Varaždin, Kutina te drugi, razvili svoj sustav i aplikacije za građane.</p><p>U Kutini imaju platformu Otvoreni grad. Da bi je mogli koristiti, Kutinjani moraju u gradskoj upravi tražiti korisničko ime i zaporku. No u Gradu Kutini kažu da je pri kraju spajanje na sustav e-Građani pa će se i na Otvoreni grad moći prijavom u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS). I Đakovo ima Otvoreni grad, a od iduće godine će biti u sustavu e-Građani pa će Đakovčani moći pristupiti raznim uslugama, vidjeti jesu li dužni Gradu i rješavaju li njihov zahtjev.</p><h2>Dograđuju sustave </h2><p>I u Karlovcu je platforma s brojnim digitalnim uslugama kao što su e-Pisarnica, e-Računi, e-Vrtići i e-Bebe, koji je povezan s e-maticom pa roditelji mogu lakše zatražiti naknadu. I u Varaždinu se zahtjevi gradskoj upravi mogu poslati mailom, pa tako i za stipendije učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza, socijalnu pomoć... Na sustav e-Građani tek se planiraju priključiti, kao i Požega, gdje se također puno toga može riješiti slanjem e-maila. I u Novoj Gradiški se e-mailom mogu poslati zahtjevi za jednokratnu pomoć za novorođenče, sufinanciranje plaćanja vrtića te potporu obiteljima sa šestero i više djece. U Slavonskom Brodu se može sve slati na digitalnu pisarnicu te pratiti status rješavanja.</p><p>I u Šibeniku se mailom mogu predati zahtjevi, a na stranici Grada su linkovi za razne digitalne usluge i obrasce za prijavu. Imaju i aplikaciju Popravimo.hr, na koju građani mogu prijaviti komunalni problem i pratiti kako se rješava. Preko sustava e-Građani spojeni su na e-Dozvole i e-Novorođenče.</p><p>Na sustav e-Građani Ministarstva uprave gradovi se postupno spajaju, a jedna od usluga koje se zajednički koriste je e-Novorođenče. Od gradova koji su nam odgovorili, integriran je u Zagrebu, Rijeci, Puli, Šibeniku, Vinkovcima, Kutini i Karlovcu, a u Bjelovaru će biti od 1. siječnja. Pri prijavi novorođenog djeteta, bilo da to roditelji rade sami preko sustava e-Građani ili u gradskoj upravi, odmah mogu tražiti i naknadu za novorođenče. U Slavonskom Brodu, Varaždinu, Požegi, Đakovu i Novoj Gradiški integraciju pripremaju, a naknadu se može tražiti mailom.</p><p>- Usluga e-Novorođenče omogućuje razmjenu podataka Grada s Ministarstvom uprave kod podnošenja zahtjeva za novčanu potporu za novorođenče. Roditelji mogu online podnijeti zahtjev i dopustiti da koristimo podatke iz matičnog ureda pa ne moraju po dokumentaciju na šaltere. O statusu zahtjeva obavijestimo ih mailom - pojasnili su iz Grada Rijeke i dodali da imaju portal na kojemu je oko 250 usluga za građane.</p><h2>Integracija uskoro </h2><p>Treba se registrirati ako netko želi provjeriti ima li dug za stanarinu, komunalnu naknadu...</p><p>Grad Pula od 2007. digitalizira usluge za građane i u vrtiće se već deset godina može upisati na daljinu. To se može i u Zagrebu, koji kao i Pula ima i dodatne aplikacije za građane te brojne digitalne usluge. I Grad Bjelovar svoje usluge integrira u e-Građani. U prosincu će se tako studenti moći prijaviti za stipendiju, od 1. siječnja novorođenče, a ostalo u prvoj polovici 2021.</p>