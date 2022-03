Sve legende o ljubavnoj priči iza zadarske sfinge: 'Moj pradjed ju je dao izgraditi prije 103 godine'

Prošlo je cijelo stoljeće otkad je sagrađena u kombinaciji kamena i betona, ali je nadasve egzotična izgleda. Priča o zadarskoj Sfingi od početka njene gradnje je romantična i ljubavna, a sve nakon toga klasična je nebriga za baštinu. No i to se mijenja. Nakon 103 godine sprema se obnova, i to početkom ožujka, a Sfinga bi u novom ruhu trebala zasjati u svibnju.