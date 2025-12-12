Obavijesti

KRITIKA STRUKE I OPORBE PLUS+

Sve o zakonima koji su izazvali buru: Ovo je 10 spornih točki Bačićevih pravila za gradnju...

Piše Ivan Pandžić,

Foto: PIXSELL.

Izvlaštenje, komasacija, investitori koji će moći raditi bez detaljnih planova, etažiranje u turizmu su dio Zakona o prostornom uređenju koje ministar graditeljstva pravda bržim i investicijama i jeftinijim stanovima

Privatizacija, devastacija i pogodovanje, ako se pita saborsku oporbu. Zaštita i bolja regulacija prostora uz ubrzanje procedura, ako se pita Vladu i HDZ-ova ministra graditeljstva Branka Bačića. Uz neka dobra rješenja, degradira se sustav prostornog planiranja, ako se pita arhitekte.

Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'
DOZNAJEMO



Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'
UŽAS U SL. BRODU



U čamcu koji se jutros prevrnuo u Slavonskom Brodu, prema posljednjim informacijama, bilo je 13 osoba....
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ



Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi

