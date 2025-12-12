Izvlaštenje, komasacija, investitori koji će moći raditi bez detaljnih planova, etažiranje u turizmu su dio Zakona o prostornom uređenju koje ministar graditeljstva pravda bržim i investicijama i jeftinijim stanovima
KRITIKA STRUKE I OPORBE PLUS+
Sve o zakonima koji su izazvali buru: Ovo je 10 spornih točki Bačićevih pravila za gradnju...
Čitanje članka: 5 min
Privatizacija, devastacija i pogodovanje, ako se pita saborsku oporbu. Zaštita i bolja regulacija prostora uz ubrzanje procedura, ako se pita Vladu i HDZ-ova ministra graditeljstva Branka Bačića. Uz neka dobra rješenja, degradira se sustav prostornog planiranja, ako se pita arhitekte.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku