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Sve ostaje u familiji: Sestrične i nećakinje u sumnjivom poslu u izgradnji odbojkaških terena

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Sve ostaje u familiji: Sestrične i nećakinje u sumnjivom poslu u izgradnji odbojkaških terena
storyeditor/2026-08-11/PXL_160626_153745753.jpg | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Izvođača radova plaćali su i Grad i gradska ustanova. Vlasnica tvrtke je pročelničina sestrična, a tu su još jedna rođakinja, nećakinjin suprug... Cijeli projekt vrijedna je 210.000 eura. Istražuje se je bilo pogodovanja.

U Slavonskom Brodu teško je govoriti i o jednom gradskom poslu a da prije ili kasnije ne dođete do istih ili sličnih prezimena. Povezuju se pročelnici, njihovi rođaci, braća, nećaci i bračni partneri, gradske ustanove i privatne tvrtke. A sad su se u toj mreži pojavili i odbojkaški tereni.

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