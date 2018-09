Sve političke stranke podržale su Krizni stožer za '3. maj'

Predstavnici svih političkih stranaka koje imaju vijećnike u riječkom Gradskom vijeću i primorsko-goranskoj Županijskoj skupštini te saborski zastupnici iz te županije poduprli su u četvrtak zahtjeve Kriznog stožera za 3. maj, posebno zahtjev za hitno imenovanje krizne uprave u tom brodogradilištu.

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina izjavio je nakon sastanka da svi podupiru Krizni stožer, koji traži krizni menadžment, povrat pozajmice od 523 milijuna kuna od Uljanika i izdvajanje 3. maja iz Uljanika kroz provedbu plana restrukturiranja.

"Ne može se čekati skupština dioničara Uljanika 14. listopada, to je prekasno," rekao je ističući da nadzorni odbori u Uljaniku i 3. maju imaju pravo razriješiti Upravu, ali i da ne mogu to učiniti, jer nema novih imena, koja mora odrediti resorno ministarstvo, da to moraju biti ljudi, koji imaju povjerenje Vlade, kako bi nadzirali restrukturiranje i izdana jamstva. Dodao je da je Vlada u Uljaniku izložena s više od 5 milijarda kuna.

Komadina je istaknuo da samo brzo djelovanje uz izraziti nadzor može dati određene rezultate te je pozvao Vladu da odgovorno djeluje, a ministra gospodarstva Horvata da što prije održi sastanak s Kriznim stožerom.

Predsjednik Kriznog stožera za 3. maj Predrag Knežević zahvalio je svim sudionicima sastanka i rekao kako vjeruje da će uložiti trud i zajedno s radnicima 3. maja krenuti u bitku koja im predstoji. Pred nama je 3. maj koji treba spasiti, očekujemo potporu od svih udruga i građana Rijeke, rekao je.

Predsjednik Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja Juraj Šoljić rekao je da je 3. maj imao lošeg vlasnika. Pozvao je Vladu da se što hitnije imenuje krizna uprava, da se ministarstva gospodarstva i financija aktivno uključe. Ocijenio je da još ima volje, snage i znanja da se završe započeti brodovi te je apelirao da se razgovara s vlasnicima, kako bi se to i učinilo. Dodao je da opciju otvaranja stečaja ne želi ni komentirati, jer smatra u stečajevi u Hrvatskoj završe loše i za tvrtku i za radnike.

Saborska zastupnica Mosta Ines Strenja Linić rekla je da su se akcije DORH-a u Uljaniku očekivale i ranije, ali da joj drago da je ipak krenulo. Navela je da je Most zatražio sazivanje saborske tematske sjednice o brodogradnji. Smatra da bi, ako bi se 3. maju vratio pozajmljeni novac, to brodogradilište bilo stabilno. Iza 3. maja stoji ovaj grad i županija, ali treba stati i Vlada, rekla je dodajući da će svi, ako treba, izaći na ulice s radnicima 3. maja i tražiti rješenje.

Županijski vijećnik HDZ-a Dinko Beaković rekao je da županijski i gradski HDZ daju apsolutnu potporu radnicima 3. maja.

Smatramo da su u ovoj priči jedino oni nevini, jedino oni imaju pravo tražiti istinu i opstanak brodogradnje, a mi im moramo pomoći, naglasio je. Dodao je da odgovorni konačno moraju odgovarati za svoja nedjela te da se nada da će država kriminalu stati na kraj.

Predsjednik nezavisne liste Bura Hrvoje Burić ocijenio je da je izgledan scenarij stečaja 3. maja i Uljanik grupe. Smatra da su financijski promašaji golemi, da je teško vjerovati ovoj Upravi, ali da će Vlada moći naći drugo rješenje.

Ustvrdio je da je broker Uljanik grupe za ugovaranje dobivao 10 posto provizije po brodu te da je 523 milijuna kuna pozajmice direktor 3. maja naprosto poklonio Uljanik grupi. To su preozbiljni gubici, rekao je istaknuvši da budućnost ima, da riječki brodari imaju plan da do 2027. izgrade 23 broda.

Saborski zastupnik SDP-a Željko Jovanović kazao je kako svi očekuju odgovore do sjednice Vlade, koja će se održati sljedećeg tjedna u Puli.

Jovanović očekuje da se istraga u Uljaniku i 3. maju ubrza, jer smatra kako je riječ o golemom kriminalu.

Zamjenik riječkog gradonačelnika Marko Filipović rekao je da je poslana jasna poruka kako pozajmica mora biti vraćena.

Na nama je da i dalje radimo politički pritisak i ostajemo pri svojim stavovima, istaknuo je Filipović.