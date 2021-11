Održano je ponovljeno ročište u predmetu Slovenke Julije Adlešič (22), kojoj se sudilo zbog pokušaja prijevare i namjernog ozljeđivanja samo kako bi dobila novac od osiguranja. Naime, na današnjem ročištu njezin partner Sebastien Abramov i njegovi roditelji Tinka Huskić Colarič i Gorazd Colarič priznali su krivnju.

Adlešič je osuđena na godinu i sedam mjeseci zatvora, a Abram na dvije godine i pet mjeseci. Većinu kazne već su odslužili u zatvoru. Današnja presuda nije pravomoćna, a razmotrit će se i eventualne žalbe.

Na upit zašto je tek sad odlučila priznati krivnju, njezin odvjetnik je rekao kako je to osobna odluka koja mora sazriti u čovjeku.

Podsjetimo, bez šake je ostala 4. siječnja 2019. Tvrdila je da se radi o nesreći koja se zbila dok je rezala grane za ogrjev cirkularnom pilom. Nakon nekoliko dana zatražila je isplatu odštete od osiguranja s kojima je prethodno sklopila ugovor, no ljubljanska policija je vrlo brzo otkrila da se radi o čistoj prijevari, u kojoj si je Julija namjerno odrezala ruku iznad zapešća samo kako bi se domogla novca.

A u tome svemu, otkrili su, nije bila sama. Kao pomagače su osumnjičili njezinog dečka Sebastiena Abramova (30) i njegove roditelje te protiv svih četvero podnijeli kaznene prijave. A priča ide tako, tvrdi tužiteljstvo, da su još krajem 2018. detaljno planirali ovu prijevaru i međusobno podijelili uloge kako je izvesti. Već tad su sklopili s pet osiguravajućih tvrtki police osiguranja za slučaj nesreće s visokim predviđenim odštetama i rentom. Ubrzo su uplatili i prve rate polica, pri čemu bi Julija dobila 1,1 milijun eura odštete u slučaju invalidnosti, a već početkom prošle godine ostala je bez šake. Prema izvješću policije, kako pišu slovenski mediji, sve se dogodilo u dvorištu budućeg punca i njegove izvanbračne partnerice (Sebastienovi roditelji su rastavljeni), nakon čega joj je Sebastienov otac (64) pružio prvu pomoć te pozvao hitnu, no odrezani dio ruke nije im predao. Ostavio ga je tamo.

Policija je odrezani ud pronašla i kasnije odnijela u bolnicu, gdje su joj ga liječnici uspjeli prišiti, spasivši je od trajnog invaliditeta. No, ona se vratila nakon nekoliko dana tvrdeći da s rukom nešto nije u redu. Liječnici su utvrdili da je ruku stiskala u hladnjaku kako bi se operacija prikazala neuspješnom. Policija sumnja da je Juliju na ovo nagovorio upravo dečko Sebastien, kojemu se još sudi i zbog ubojstva djevojke Sare Veber 2015. godine, a za što on tvrdi da se dogodilo slučajno dok je čistio pušku. Julijina majka ističe kako je njezina kći, kad je počela vezu sa Sebastienom, tražila sve više novca od njih te da joj se javilo nekoliko djevojaka koje je iskorištavao za svoje prijevare i krađe. No Julija je na suđenju sve negirala i štitila sebe, kao i dečka, naglašavajući kako se radi o nesreći te da ju Sebastien nije izmanipulirao, a od roditelja se distancirala.

- U dobi od 20 godina sam ostala bez ruke, moja je mladost uništena i potpuno je nerazumno da itko uopće pomisli da to nije bila nesreća, a još manje da je cijela obitelj bila umiješana. Negiram sve optužbe da se radi o kaznenom djelu i prijevari. Radi se o nesreći, o spletu nesretnih okolnosti - govorila je tada Julija braneći se pred sudom i naglašavajući kako tvrdnje tužiteljstva da je sve planirano godinu dana unaprijed ne stoje te da za to nema dokaza. Ruku je na svakom ročištu skrivala u džepu ili pod maramom.