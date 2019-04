'Sve sam prijavio zakonski i nikome nisam pogodovao...'

U huškačkoj atmosferi, istina prva nastrada. Ali u takvim okolnostima, izgleda, ona nije ni bitna. A istina je da sam vikendicu u Živogošću kupio prije sedam godina, u vrijeme krize, da sam je uredno prijavio u imovinskoj kartici i da sam unio vrijednost iz kupoprodajnog ugovora, što je jedino tada vrijedilo i što je jedino zakonski moguće. Nema potrebe procjene tržišne vrijednosti, poručio je u četvrtak uoči sjednice Vlade ministar državne imovine Goran Marić o čijoj vikendici je proteklih dana pisao Globus.

Naime, prema njihovu pisanju, u imovinskoj kartici prijavio je vikendicu u Živogošću u vrijednosti 800.000 kuna, a prema procjeni stručnjaka ona vrijedi barem tri, 3,5 milijuna kuna.

- Interesantno je da se ni za jednu od više od 10.000 nekretnina koje se nalaze u imovinskim karticama svih dužnosnika, a od njih su na stotine u središtu Zagreba, u Dubrovniku, Rovinju, Poreču, otocima na plažama, ne traži sadašnja vrijednost nego samo za jednu vikendicu u Živogošću - kaže Marić.

- To je zato jer kamen spoticanja nije vikendica u Živogošću nego su kamen spoticanja onih 1300 protiv kojih se vodi na DORH-u postupak protiv iseljenja i naplata svih potraživanja jer nisu plaćali 25 godina korištenje državnih nekretnina, oni koji su dobili fakture, oni koji su otkupili stanarska prava za 5000 eura, a nisu plaćali 25 godina ni ratu od 100 kuna, ona trgovačka društva koja su uknjižena na nekretnine, pa su ih prodavali, a to nije ušlo u temeljni kapital, prostori u središtu Zagreba i Zakon o zakupu poslovnih prostora kojim je zabranjen podzakup, a na podzakup u 25 godina mnogi su na tuđem zaradili stotine milijuna kuna - nabrojao je Marić naglasivši kako "taj polusvijet više neće moći raditi kako je radio do sada."

Na pitanje je li pogodovao osobi od koje je kupio kuću, a to je Zvonko Šarić čija je tvrtka Sjajna svjetlost na natječaju Marićeva ministarstva kupila vilu u Grškovićevoj u Zagrebu koju je koristio bivši predsjednik Stjepan Mesić, ministar je oštro poručio kako on nikome ne pogoduje.

- Ministarstvo je objavilo 46 natječaja, 2300 ponuđača je bilo za 940 nekretnina. Na niti jedan natječaj nije bilo žalbe, prigovora, niti nezadovoljstva jer na natječaje sada nitko ne može utjecati. Ja u tome ne sudjelujem, niti sam u povjerenstvu za natječaje - kaže Marić.

U svakom trenutku je, dodao je, dostupan Povjerenstvu za sukob interesa za dodatne informacije.

- Ja sam prijavio ono što sam kupio i sve što zakon obvezuje. Ja nisam sudski vještak, tada je vikendica vrijedila 800.000 kuna i tada to nije bio smiješan iznos. A ako bude bilo potrebe, promijenit ću što treba. Sve što moram prijaviti, ja prijavljujem, nemam dohodak od iznajmljivanja aprtmana. Kod mene nema tajni, nema misterioznosti, a s time se huškači ne mogu pomiriti, a neki ne mogu čak ni sakriti oduševljenje javno objavljujući jer upravo su ti izravno prodavali i davali u zakup prostore u središtu Zagreba - rekao je Marić.

Na pitanje tko su ti huškači, ministar je rekao da ni na koga ne cilja ni ne optužuje, ali ipak upućuje na provalu koja se dogodila u noći na četvrtak u Kostreni.

- Zna se sve tko što radi. Mi smo noćas imali provalu u vilu Kostrena, istražite to. Imali smo provale i u središtu grada u prostore od 300 kvadrata, sve sam ih istjerao. I neće ta banda biti u Hrvatskoj dok sam ja ministar - poručuje Marić.

Na ponovljeno pitanje da konkretizira tko je ta banda, ministar ističe da su to oni koji protupravno koriste tuđe.

- Ima ih na stotine, tisuće. Ja nikoga ne optužujem, zna se tko je, ja sam samo poduzeo to da oni ne mogu raditi to što su radili. - rekao je.

Na pitanje da li mu ta banda podmeće, Marić kaže da nije to rekao.

- Ja nikog ne optužujem, zna se tko je, ja sam poduzeo da oni više ne mogu raditi to što su radili. Nisam ja policija, provjerite, ali taj neće više provaliti. Ide u središte Dubrovnika i otvarati tuđi restoran u Ministarstvu državne imovine. Ne može! U Zagrebu se koristi na stotine prostora, a da nisu kune u 28 godina platili. Ja to riješavam i u tome je problem - zaključio je.