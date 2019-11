'Sve se lomi preko leđa običnog policajca, iza toga su više igre'

Ako je taj policajac i dao snimku Ćelićeve brze vožnje van, treba ga odlikovati a ne smijeniti. Hrvatskoj treba depolitiziran sustav policije u kojem vlada pravda, komentirao nam je problem suspenzije zadarskog policajca zbog slučaja brze vožnje Josipa Ćelića bivši policajac upućen u slučaj.

Naime, kriminalisti i Državno odvjetništvo utvrđuju ima li u nezakonito danoj snimci jurnjave sad već bivšeg zamjenika ravnatelja policije Josipa Ćelića kaznenog djela. Zasad nije kazneno prijavljen, no udaljili su ga iz službe jer je stručni tim Ravnateljstva policije utvrdio težu povredu službene dužnosti zbog sumnje da je neovlaštenoj osobi dao službene podatke. Zbog toga će odgovarati na disciplinskom sudu. No njegova obrana sve negira i kaže da mu podmeću. Angažirao je zato poznatoga kaznenog odvjetnika Branka Šerića. On nam je samo rekao kako se policajac planira obratiti medijima na konferenciji u petak. Točno vrijeme i mjesto tek trebaju odrediti.

Potpisao prekršaj

- Pripremamo sve pa ćete njegovu stranu čuti u petak pred kamerama - kazao je Šerić.

Iz svojih izvora doznajemo kako je prozvani policajac sindikalni povjerenik svoje postaje u PU zadarskoj. Dodali su nam kako je rekao da on nije zviždač niti je dao snimku drugima. Iz krugova bliskih istrazi doznajemo da je istražiteljima indikativan bio poligraf, na kojem je pao. On nije službeni dokaz, a nejasno je i jesu li utvrdili je li on dao tu snimku ili samo zna i ne otkriva čovjeka koji je tu snimku proslijedio. Prva sumnja skupine istražitelja bila je ta da su podatke odali članovi presretača koji su 12. ožujka 2019. u 12.41 sat na ŽC 6011 u mjestu Žerava i snimili Ćelića. No to se ispostavilo pogrešnim te je papir o prekršaju potpisao i sam Ćelić. Utvrdili su da je vozio automobil karlovačkih tablica brzinom od 165,6 kilometara na sat na mjestu na kojem je ona ograničena na 50 km/h.

Zbog tog prekršaja, ističu u policiji, vozaču je ispisan prekršaj od 5000 kuna te predložena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije na tri mjeseca. On to tada navodno nije želio platiti jer nije želio da mu oduzmu vozačku.

Snimku ne mogu obrisati

- Sve se, nažalost, lomi na leđima običnog policajca, a iza toga su očito neke više igre. To što su mu napravili je dno dna. Maknuli su ga na najgori mogući način i zbilja nas zanima za što će ga točno prijaviti - kazao je jedan kolega suspendiranog policajca. Naime, sve snimke presretača spremaju se na disku te se nakon završetka smjene pohranjuju u posebnu prostoriju policijske postaje. Policajci je nemaju priliku izbrisati, a za svako poništavanje kazne, ako vozač nikog nije ugrožavao, moraju pisati posebne molbe i izvješća nadređenima. U slučaju Ćelića to ni nije bilo moguće zbog previsokog prekoračenja brzine. Zbog svega je s mjesta načelnika Postaje prometne policije Zadar smijenjen Luzarijo Kulaš. Zanimljivo je da je on na to mjesto imenovan u srpnju, nekoliko mjeseci nakon hvatanja Ćelića.

Na konferenciji za medije glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako nije potvrđen navod da se tražilo da se prekršaj stornira. U istraživanju ovog slučaja otkrili su još jedan sličan prekršaj koji nije procesuiran. Ovdje se radilo o načelniku PU krapinsko-zagorske Darku Caru, koji je također vozio brže od dopuštenog. On je 9. ožujka u mjestu Sabunike vozio privatnim autom čak 122,5 kilometara na sat. Nakon umanjenja za 10 posto sigurnosne razlike, njegova brzina bila je 50,3 kilometra na sat viša od dopuštene.