Policajac kojeg su suspendirali zbog Ćelića govorit će o snimci

Dok kriminalisti i Državno odvjetništvo istražuju slučaj policajca, kojeg sumnjiče da je RTL-u nezakonito dao snimku jurnjave sad već bivšeg zamjenika Ravnatelja policije Josipa Ćelića, on priprema svoju obranu. Udaljili su ga iz službe jer su utvrdili težu povredu službene dužnosti, no kako neslužbeno doznajemo on je sve negirao i napao ih da mu podmeću.

Angažirao je zato poznatog kaznenog odvjetnika Branka Šerića. On nam je samo rekao kako se policajac planira obratiti medijima na konferenciji u petak. Točno vrijeme i mjesto tek se treba odrediti.

- Pripremamo sve pa ćete njegovu stranu čuti u petak pred kamerama - kazao je kratko Šerić.

Naime, iz naših izvora doznajemo kako je prozvani policajac sindikalni povjerenik svoje podružnice u PU zadarskoj. Dodali su nam kako je rekao da on nije zviždač niti je predao snimku drugima. Dokaze za to planira skupiti i objaviti za dva dana.

Podsjetimo, Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je da su odmah po saznanju cijele priče sa Ćelićevom jurnjavom oformili stručni tim koji je obavio skiciranje cijelog slučaja. Rekao je da su proveli razgovore sa svim djelatnicima koji su postupali prema zamjeniku glavnog ravnatelja policije te uvid u cijelu dokumentaciju.

Utvrđeno da je Ćelić 12. ožujka zaustavljen u privatnom automobilu s time da je odmah potpisao zapisnik i da dokumentacija i snimka postoji i postojali su cijelo vrijeme u zadarskoj policiji, naglasio je Milina.

No problem je u tome što nakon toga policijski službenici nisu procesuirali prekršaj.

Milina je rekao i kako nije potvrđen navod da se tražilo da se prekršaj stornira. U istraživanju ovog slučaja otkrili su još jedan sličan prekršaj koji nije procesuiran. Ovdje se radilo o načelniku PU krapinsko zagorske Darku Caru koji je također vozio brže od dopuštenog. On je 9. ožujka u mjestu Sabunike vozio privatnim autom čak 122,5 km/h. Nakon umanjenja za 10% sigurnosne razlike, njegova brzina bila je 50,3 km/h veća od dopuštene.

Milina je istaknuo kako nema elemenata da su načelnik i zamjenik ravnatelja utjecali na postupke, ali dali su zahtjeve da ih se razriješi te su ih rasporedili na niže funkcije. Ćelić je tako prebačen na nerukovodno mjestu u okviru uprave za granicu.

Uz Ćelića i Cara, zahtjev za razrješenje predao je i načelnik postaje prometne policije Zadar.

