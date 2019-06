Sve više migranata: Dodik neće vojsku i Frontex na granici BiH

Predsjedavajući BiH Predsjedništva Milorad Dodik odbio je na sjednici predsjedništva u utorak prijedlog da se na na istočnoj granici zemlje prema Srbiji rasporede pripadnici Oružanih snaga BiH i europske policijske agencije za sigurnost granica Frontexa nakon što je posljednjih dana značajno pojačan priljev migranata, a kriza u Unsko-sanskoj županiji s migrantima prijeti eskalacijom.

Kako je nakon sjednice održane u Sarajevu rekao Dodik on se usprotivio prijedlogu člana BiH Predsjedništva Željka Komšića o raspoređivanju vojske.

"Ja sam to odbio. Tu odluku neće moći donijeti. Oružane snage nemaju tu nadležnost", rekao je Dodik. Pojasnio je da se kao srpski član Predsjedništva BiH ne može suglasiti s time da se vojska raspoređuje na granici sa Srbijom i Crnom Gorom. Pojasnio je i da je odbio angažiranje Frontexa navodeći da ne želi od Bosne i Hercegovine stvoriti veliki migracijski centar.

"Nisam prihvatio ni uvođenje Frontexa. To bi bila jedna mazohistička odluka jer bi se migranti zadržavali u BiH", dodao je. Dvojica kolega u Predsjedništvu Željko Komšić i Šefik Džaferović su ga preglasali u tome, no Dodik se može pozvati na zaštitu vitalnog interesa i zaustaviti donošenje takve odluke. On je na današnjoj sjednici odbio i prijedlog da se migranti smjeste na više lokacija u BiH, a ne samo na području Federacije BiH, a najviše na području Unsko-sanske županije sa sjedištem u Bihaću. Pri tome je optužio odlazeći saziv Vijeća ministara BiH da nije učinio ništa kako bi spriječio eskalaciju migrantske krize.

Još oštriji prema Vijeću ministara bio je gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić koji je ustvrdio kako ih je država posve napustila.

"Ovo je kontinuirano ubijanje grada Bihaća i Velike Kladuše, kao i Unsko-sanske županije. Ja nisam zadovoljan državom BiH, mi smo ovdje izdani, ostavljeni, prepušteni sami sebi", ustvrdio je Fazlić.

Zadnjih deset dana raste broj dolazaka migranata u Bosnu i Hercegovinu i od početka ove godine zabilježeno je više od 9000 ilegalnih ulazaka u zemlju, izvijestilo je u ponedjeljak Vijeće ministara BiH, dok su vlasti Unsko-sanske županije najavile izvanredne mjere ograničavanja kretanja migranata.

Tijekom prošloga tjedna zabilježeno je više međusobnih obračuna migranata te napada na mještane na području Unsko-sanske županije. Migranti se pokušavaju dokopati Hrvatske i nastaviti dalje prema Europskoj uniji.