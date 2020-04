Sve više oglasa za posao, čak 53 posto više nego prije korone

Nakon što je pet uzastopnih tjedana ukupan broj objavljenih oglasa za posao bio u velikom padu, u prethodnom tjednu zabilježen je primjetan rast potražnje za radnicima.

Prema podacima portala MojPosao, u razdoblju od 19. do 26. travnja objavljeno je 420 oglasa za posao što predstavlja rast od 53 posto u odnosu na prosječan tjedni broj oglasa otkako je u Hrvatskoj proglašena epidemija korona virusa.

Time se stanje na tržištu rada vratilo brojkama iz sredine ožujka, preciznije u tjedan kada su u Hrvatskoj na snagu stupile stroge mjere zaštite i borbe protiv pandemije koronavirusa koje su obustavile ili ograničile gospodarsko djelovanje velikog broja poslodavaca.

Oporavak graditeljstva, marketinga i turizma

Cjelokupno tržište rada je pogođeno novonastalom situacijom, a od početka krize najveći pad u broju oglasa bilježe turizam i ugostiteljstvo, ali i ljudski resursi te sektor brige o ljepoti.

S druge strane, usprkos negativnim kretanjima u gospodarstvu, za određenim zanimanjima interes ne jenjava. U prvom redu se to odnosi na kategorije zdravstvo i socijalni rad, odnosno ona zanimanja koja su aktivno uključena u borbu protiv pandemije.

Od prošlog tjedna, uzlaznu putanju i rast broja oglasa pronalazimo i u turizmu, ugostiteljstvu te graditeljstvu, a sve su traženiji i marketinški stručnjaci, medijski djelatnici, grafički dizajneri itd.

"Javni sektor je karcinom našeg društva"

Prema mišljenju direktora portala MojPosao Igora Žonje, do rasta potražnje za radnicima došlo je zbog kombinacije više faktora.

- Rezultat je to dobre epidemiološke situacije, Vladinih mjera te najave smanjenja restrikcija. Smatram kako je dobro što je Vlada preuzela dodatne rizike kako bi što prije krenuo oporavak gospodarstva. Nadam se kako neće biti drugog vala, barem ne brzo već tek na jesen, te da ćemo se sa istim bolje nositi. Također, htio bih da se izbori održe čim se za to ostvare uvjeti, pa makar i usred sezone, jer ovo neće biti klasično ljeto - svi će pokušati nadoknaditi gubitke, koliko god je to moguće.

Premijer je tepao bucmastom javnom sektoru, no sektor je, blago rečeno, pretio. On je karcinom našeg društva i tamo se sada, čast izuzecima, razvijaju negativne vještine te je nužno što skorije rješavanje tog problema od čega će koristi imati i javni i privatni sektor - poručuje Žonja.