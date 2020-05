Sve zbog krize: Porasla nam je prodaja dijelova za kamione...

Zbog krize porasla je prodaja dijelova za kamione koji su nastavili voziti i u trenucima totalnog lockdowna. U tvrtki Tokić primijetili su da je s krizom pala i prodaja brisača za automobile koji su se manje vozili, ali zbog istog razloga je porasla prodaja akumulatora jer su se vozila manje palila i stajala na parkiralištu. Pandemija jer sa sobom donijela i porast prodaje preko interneta, a dobro je bilo imati vjerne partnere na koje se moglo osloniti kad je sve 'zapinjalo'. O tome govori Ivan Gadže, predsjednik uprave tvrtke Tokić koji se pridružio kampanji "Budite heroji koje Hrvatska treba" koju organizira Styria Media Group.

- Posljednji mjeseci suočili su nas s izazovima koje je malo tko mogao planirati, no danas mogu reći kako smo pravovremenom reakcijom zadržali poslovanje na čvrstim temeljima i ono najvažnije - sačuvali sva radna mjesta i zdravlje naših zaposlenika. Upravo smo zdravlje postavili kao prioritet - djelatnici koji to mogu, nastavili su raditi od kuće, dok smo drugima provođenjem niza preventivnih mjera osigurali sve uvjete za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu. Kao prepreka redovnom poslovanju pokazalo se zatvaranje granica, no zahvaljujući izvrsno posloženom sustavu nabave i dugoročnim partnerskim odnosima s našim dobavljačima, s dostupnošću artikala Tokić nije imao većih problema. To nam je bilo osobito važno jer, iako su trgovine bile zatvorene za maloprodajne kupce, sustav dostave servisima, prijevoznicima i javnim službama koji su i dalje radili, funkcionirao je besprijekorno - govori nam Gadže.

Nastavio je kako je ponosan što su i tako pridonijeli očuvanju radnih mjesta u stotinama manjih tvrtki, ali i u održavanju rada svih službi koje su u ovim vremenima morale biti dostupne građanima. U Tokiću su se vrlo brzo organizirali i omogućili maloprodajnim kupcima naručivanje proizvoda putem pozivnog centra i web shopa uz dostavu. Otkako su trgovine otvorene, poslovanje se ponovno stabiliziralo.

- U periodu dok su trgovine bile zatvorene dostava robe se osjetno se povećala, a zabilježili smo i rast potražnje dijelova za kamione, što je logično jer su autoprijevoznici radili i tijekom krize. Hladnije vrijeme, ali i rjeđe korištenje osobnih vozila utjecali su na porast prodaje akumulatora, a iz istog razloga bilježili smo i manju potrebu za brisačima za osobna vozila. Dezinfekcijska sredstva i oprema za servisne radionice također su bili pri vrhu potražnje, a dolaskom toplog vremena povećala se i prodaja guma. S obzirom na najave recesije, možemo pretpostaviti kako će potražnja za autodijelovima dodatno rasti prema kraju godine. Na to smo spremni, i s asortimanom autodijelova 230 najpoznatijih svjetskih proizvođača odgovorit ćemo na potrebe tržišta - kaže Ivan Gadže.

Ističe da ne može dovoljno naglasiti angažman svih zaposlenika Tokića, ustupke koje su radili i odgovornost prema poslu koju svakodnevno pokazuju. Dodaje da je kombinacija iskusnih i mladih ljudi s inovativnim idejama omogućila uspješno premošćivanje ovog izazovnog razdoblja.

- Ono što nas je ova pandemija naučila jest da moramo promijeniti način na koji gledamo svakodnevno poslovanje, postati fleksibilniji i spremni na donošenje odluka na dnevnoj razini. Smanjili smo troškove koji u ovom trenutku nisu nužni, pregovaramo s dobavljačima, dogovaramo dulje rokove plaćanja ili obročnu otplatu te smo se maksimalno oslonili na vlastitu radnu snagu. Kako bismo pokazali solidarnost prema dobavljačima i svima koji su nama izašli u susret, privremeno smo smanjili vrijednost koeficijenta za obračun plaće, smatrajući kako je važno očuvanje svakog radnog mjesta i budućnost svih naših zaposlenika. To je bila jedna od težih odluka koje smo morali donijeti, no smatramo da je ispravna, a podršku smo dobili i među zaposlenicima. Financijski uvjeti naših zaposlenika značajno su iznad prosjeka plaća u Hrvatskoj i u našoj djelatnosti, a naš temeljni cilj je razinu plaća čim prije vratiti na razinu prije krize uz težnju da postane još veća - pojašnjava naš sugovornik.

Nastavlja da održivost hrvatskog gospodarstva ovisi o stavu svakog pojedinca jednako kao i podršci cijelog sustava. U Tokiću radi više od 600 ljudi te uvjerava da za sad nema naznaka da bi se taj broj trebao smanjiti.

- Naprotiv! Imamo odgovornost i za stotine tvrtki i obrta čije poslovanje ovisi o našim proizvodima, a naravno da cijeloj slici izravno doprinosi i vjernost kupaca Tokiću koji k nama dolaze već 30 godina. U ovakvim kriznim razdobljima najbrže se pokaže tko su vam pravi partneri i s kim želite održati dobre poslovne odnose i u budućnosti. Vjerujem da se i Tokić ovdje pokazao kao pouzdan partner i siguran poslodavac - dodao je.

Kriza ih je motivirala da se dodatno okrenu budućnosti, pa u Tokiću već djeluje postkrizni stožer koji upravo definira razvoj novih poslovnih procesa. Siguran je da će kriza doprinijeti ubrzanom razvoju novih tehnologija i općenito optimizaciji poslovanja u Hrvatskoj.

- Kupci prepoznaju i cijene svako takvo unaprjeđenje koju tvrtka provede, posebno kad je riječ o domaćim tvrtkama i brendovima, jer znaju da će i oni osobno osjetiti učinak tog razvoja. Prednost hrvatskih tvrtki u Hrvatskoj zasigurno je i osobni kontakt, čemu mi svakodnevno svjedočimo. Stručni prodavači i djelatnici korisničke podrške važan su dio Tokićevog poslovanja, jer nam je bitno da kupac dobije točnu i kvalitetnu informaciju prilikom dolaska u trgovinu ili na web shop. Koliko je taj osobni kontakt važan, uvjerili smo se i kroz našu korisničku podršku, koja je u periodu lockdowna dnevno znala zabilježiti i dvostruko veći broj poziva kupaca. Zbog toga smo dio djelatnika iz trgovina preusmjerili na call centar i mogu reći da su se izvrsno snašli, budući da je riječ o ljudima koji uistinu žive ovaj posao, u potpunosti poznaju Tokićev asortiman i znaju savjetovati kupca - kaže Ivan Gadže.

Naš sugovornik osvrnuo se i na temu medija i oglašavanja:

- Govoreći o partnerskim odnosima, moram istaknuti i snažnu podršku medija cijelom hrvatskom gospodarstvu. To je svakako jedan od benefita ove krize, jer smo svi kao građani postali dodatno svjesni važnosti svakog poslovnog subjekta i njegovog učinka na društvo. U Tokiću smo definirali kako s marketinškim aktivnostima treba nastaviti, kako zbog komunikacije prema kupcima, tako i zbog medija kao dugogodišnjih partnera. Oglašavanje ionako prakticiramo primarno u suradnji s domaćim medijima i agencijama, iako se komunikacija putem globalnih platformi i društvenih mreža neizbježno razvija i u našoj industriji. Domaći mediji i agencije ipak najbolje poznaju hrvatskog potrošača i tu vjerujemo savjetu i procjeni stručnjaka, pogotovo kada znamo da se oglašavanje provodi u skladu sa svjetskim trendovima i standardima.