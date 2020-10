Svečanost s koje se korona virus proširio Bijelom kućom: 'Rekli su da je sigurno skinuti maske'

Pretpostavlja se da su se Donald Trump, prva dama i još nekoliko senatora zarazili korona virusom tijekom predstavljanja nove kandidatkinje za Vrhovni sud u Americi

<p>Kada su gosti prošle subote stigli u Bijelu kuću na Trumpovu svečanu objavu kandidatkinje za vrhovnog suda, Amy Coney Barrett, prva stanica bila im je mala soba u podrumu Bijele kuće.</p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: Trump ima koronu</h2><p>Nakon što su naveli svoja imena, telefonske brojeve i datume rođenja, zaposlenik medicinskog osoblja Bijele kuće odveo ih je jednog po jednog na uzimanje brisa. Dok je njihovo ime bilo upisivano na uzorak, rečeno im je - 'ako nema vijesti, to su dobre vijesti'.</p><p>Vjeruje se da je tako započelo širenje zaraze Bijelom kućom, što je u petak rezultiralo pozitivnim testovima najmanje sedam uzvanika, uključujući i samog Donalda Trumpa koji je hospitaliziran u Marylandu.</p><p>Nije poznato kako i kada je Trump pokupio virus, jer je na svečanosti tek nekolicina ljudi nosila masku. </p><p>U petak su republikanski senatori Mike Lee i Thom Tillis rekli su da su imali pozitivan test. Za vrijeme ceremonije sjedili su udaljeni tri mjesta, a između njih su bili i drugi senatori.</p><p>Predsjednikova bivša savjetnica Kellyanne Conway rekla je da se i ona zarazila. Sjedila je točno iza prve dame, koja je također pozitivna.</p><p>Predsjedniku Sveučilišta Notre Dame Johnu Jenkinsu, gdje predaje Amy Coney Barrett, također je dijagnosticirana korona. Sjedio je tri mjesta od Conway, odmah iza djece nominirane.</p><p>Osim njih, koronom su se zarazili Trumpova savjetnica Hope Hicks, voditelj predizborne kampanje Bill Stepien te još nekoliko senatora koji nisu bili na svečanosti, ali su bliski Bijeloj kući i tijekom prošlog tjedna bili su u blizini zaraženih uzvanika sa svečanosti.</p><p>Amy Coney Barrett, kojoj je korona dijagnosticirana krajem ljeta i u međuvremenu se oporavila, objavila je da je negativna na koronu.</p><h2>Zanemarili mjere</h2><p>Osoba bliska Bijeloj kući kaže da ideja diskretnije ceremonije, na kojoj bi bilo lakše poštovati mjere socijalnog distanciranja, nije ni predložena predsjedniku, jer se pretpostavljalo da će on to odmah odbiti, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/10/03/politics/trump-covid-amy-coney-barrett-event/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p><p>Umjesto toga, upućene su pozivnice svim bitnim konzervativcima u Washingtonu, uključujući predsjednikove najviše saveznike u Kongresu, vjerske vođe, operativce povezane s Trumpom i članove kabineta. </p><p>Čitava Barrettina obitelj, uključujući supruga i sedmero djece, prebačena je vojnim zrakoplovom iz njihove kuće u South Bendu u Indiani kako bi prisustvovala događaju. Uoči ceremonije, svi su se okupili u Ovalnom uredu kako bi se sastali s predsjednikom, prvom damom, potpredsjednikom Mikeom Penceom i njegovom suprugom Karen.</p><p>Ostali gosti su stizali kroz drugi ulaz. Na početku pandemije koronavirusa, Bijela kuća uvela je provjere temperature na sigurnosnim kontrolnim točkama, ali one su okončane prije nekoliko mjeseci. Umjesto toga, goste su odveli do improviziranog mjesta za testiranje koje je postavio Medicinski ured.</p><p>- Kad sam stigao u Bijelu kuću, netko iz medicinskog tima odveo me u sobu za davanje uzorka kako bih napravio bris nosa za brzi Covid-19 test. Tada su me uputili u sobu s drugima. Svi smo imali maske sve dok nismo dobili obavijest da smo svi negativni i rečeno nam je da je sigurno ukloniti maske. Zatim su nas odveli u Rose Garden, gdje sam sjedio s drugima koji su također upravo testirani i dobili negativne rezultate - napisao je John Jenkins, predsjednik Sveučilišta Notre Dame koji je prošli tjedan saznao da je pozitivan, u pismo kampusu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Njegov je iskaz dokaz da se Bijela kuća oslanjala na režim testiranja za koji su stručnjaci rekli da je daleko od pouzdanog. Sustav koji koristi Bijela kuća, brzi test Abbott Laboratoriesa, ima veću stopu lažnih negativnih rezultata od ostalih dijagnostičkih alata kojima ponekad treba više vremena da daju rezultate.</p><p>Pa čak i oni koji imaju negativan test još Imaju potencijal za širenje bolesti. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti kažu da bi asimptomatski kontakti koji su negativni na testovima i dalje trebali biti u karanteni 14 dana od posljednje izloženosti nekome s Covidom-19. Ljudi koji su asimptomatski ili koji još nisu razvili simptome sposobni su također prenijeti virus. Simptomi se mogu pojaviti u roku od dva do 14 dana od izlaganja.</p><p>Stoga, kad je Bijela kuća savjetovala Jenkinsa i druge goste da je sigurno ukloniti maske, suprotstavila se savjetima iz javnog zdravstva koji se Amerikancima nude mjesecima. Također, nisu poštovane ni preporuke za socijalno distanciranje. Prije nego što su se gosti uputili u Rose Garden, neki su prisustvovali okupljanjima u prihvatnim prostorijama Bijele kuće na kojima se nije prakticiralo socijalno distanciranje - mnogi su se grlili i rukovali.</p><p>Sjedala za goste u vrtu ruža također nisu bila dovoljno odmaknuta, a i tijekom cijele ceremonije samo je vrlo mali broj prisutnih viđen u maskama.</p><p>Za sada se ne zna koliko bi još uzvanika sa svečanosti moglo dobiti pozitivan test. </p>