Očekivalo se da će Trump, nakon što je mjesecima ignorirao virus i preporuke i smijao se onima koji nose maske sad reći 'Ok, pogriješio sam. Čuvajte se'. Neće. Prebacio je odgovornost na druge

<p>Mjesecima je ismijavao virus, na početku je rekao da to nije ništa posebno, ignorirao je maske i preporuke stručnjaka koji su upozoravali na opasnost virusa koji je dosad ubio preko 200 tisuća Amerikanaca.</p><p>Sad je zaražen. <strong>Donald Trump</strong> ima korona virus. Ima 74 godine i prekomjernu težinu i to ga stavlja u jednu od najrizičnijih grupa za moguće razvijanje komplikacija bolesti. Zaražena je i njegova supruga Melanija.</p><h2>Pogledajte video: Trump ima koronu</h2><h2>Imao temperaturu, dali mu lijek za ebolu</h2><p>Trumpa su jučer prebacili iz Bijele kuće u vojnu bolnicu u kojoj je Franjo Tuđman tajno operiran. Imao je temperaturu cijeli dan. Liječe ga Remdesivirom, lijekom koji koriste i za liječenje od ebole.</p><p>Očekivalo se da će, nakon što je ignorirao virus i preporuke, smijao se onima koji nose maske i održavao skupove sa stotinama ljudi, Trump sad reći nešto u stilu 'Ok, pogriješio sam. Čuvajte se'. </p><p>Neće.</p><p>Umjesto toga prebacio je lopticu. Nije on kriv. Drugi su. Virus je u Bijelu kuću donijela njegova bliska savjetnica Hope Hicks (32) koju od milja zove 'Hopie' i 'Hopester'. </p><p>Nema pojma o politici, niti ju ona zanima, ali je svejedno osoba od najvećeg povjerenja američkog predsjednika Donalda Trumpa.</p><p>- Znate, teško je kad se družite s vojnicima, marincima, policajcima... Onda svi dođu u Bijelu kuću, teško im je reći da drže razmak. Hope je sjajna i radi fantastičan posao. Ali kad se družite sa svim tim ljudima, žele vas poljubiti, zagrliti... Dođu malo bliže i dogodi se - rekao je Donald Trump nakon što se saznalo da je Hope donijela virus u Bijelu kuću.</p><h2>Studija: Trump je najveći pokretač laži o koroni</h2><p>Naravno, ne bi bilo teško držati razmak, ne ljubiti se i grliti s vojnicima, policajcima i bilo kim tko dođe u Bijelu kuću da se Trump držao pravila i inzistirao na mjerama koje propisuju ljudi koji malo više znaju od njega i njegovih teoretičara zavjere koje toliko citira.<br/> Podsjećamo, <a href="https://www.24sata.hr/news/najveci-pokretac-dezinformacija-o-covidu-19-je-donald-trump-719756" target="_blank"><strong>Trump je najveći pokretač laži i izmišljotina o koroni u svijetu.</strong></a></p><p>To je pokazala studija američkog sveučilišta Cornell, jednog od najuglednijih američkih sveučilišta, koja je analizirala 38 milijuna članaka objavljenih na engleskom jeziku u tradicionalnim medijima diljem svijeta od 1. siječnja do 26. svibnja ove godine. Daleko najpopularnija tema je ona koju su autori nazvali "čudesnim lijekovima", pojavila se u 295.351 članku - više nego svih ostalih deset zajedno. Najveća 'navala' na "čudesne lijekove" bila je nakon Trumpove tiskovne konferencije 24. travnja kada je naglas razmišljao o ubrizgavanju dezinficijensa u krv kao lijeku za koronavirus. Slično se dogodilo kada je promovirao liječenje hidroksiklorokinom.</p><h2>Tko je Hope koja je donijela virus u Bijelu kuću?</h2><p>Vratimo se malo na Hope Hicks (32).</p><p>Iako iznimno atraktivna, upućeni tvrde da je i prava stručnjakinja za komunikacije. Otac joj je regionalni izvršni direktor poznate američke PR tvrtke Ogilvy Public Relations Worldwide, a od 2010. do 2015. bio je i izvršni direktor američke Nacionalne nogometne lige. Hope je odrasla u Greenwichu u Connecticutu gdje je završila srednju školu.</p><p>U slobodno vrijeme bila je model, te čak snimila jednu reklamu za Ralpha Laurena, te se našla na naslovnici magazina The It Girl, 2005. godine. Diplomirala je engleski jezik u Southern Methodist University 2010. godine, a od tada njezina profesionalna karijera krenula je doslovno strelovito prema Bijeloj kući. Prvi posao dobila je u njujorškoj Zeno Group, no 2012. godine prelazi u Hiltzik Strategies, nakon što je na Super Bowlu upoznala vlasnika tvrtke. Odmah je počela raditi za njegovu klijenticu Ivanku Trump i njezinu modnu liniju, a uskoro i na drugim događanjima koje je organizirala obitelj Trump.</p><p>Bila je toliko kvalitetan kadar da joj je Donald Trump 2015. godine predložio da bude njegova sekretarica za tisak (ma što god to značilo) kad jednog dana krene u kampanju za predsjednika Amerike. Obećano - ispunjeno.</p><p>Tijekom kampanje otvarala je vrata novinarima koji su htjeli intervjuirati Trumpa. Naravno, ne u doslovnom smislu. Dnevno je odgovarala na više od 250 upita i mailova, donoseći odluke koji reporteri će s njim razgovarati, a koji ne. </p><p>U prosincu 2016. godine objavljeno je da će Hope postati dio Trumpove administracije u sasvim novoj ulozi koju je predsjednik kreirao samo za nju - direktorica strateških komunikacija u Bijeloj kući. Samo mjesec dana nakon imenovanja, magazin Forbes uvrstio ju je među '30 ispod 30' jer je bila jedina žena koja je rukovodila povijesnom Trumpovom predsjedničkom kampanjom. </p><p>Nije baš jasno zašto nikad izravno niti javno ne komunicira s novinarima. Njezinu rječitost javnost je vidjela tek jednom, kad ju je Trump predstavio kao svoju blisku suradnicu neposredno pred inauguraciju. Hopie je izvukla 'široki osmijeh broj 8' i iz sveg glasa u mikrofon uzviknula: 'Sretan Božić svima i hvala Donaldu Trumpu!'. I to je bilo to!</p><p>Iznimku je napravila u svibnju 2017. godine iznervirana optužbama The Washington Posta da Trump maltretira suradnike. Hicks je pokazala svu svoju glasnogovorničku vještinu:</p><p>- Predsjednik Trump ima magnetičnu osobnost i širi pozitivnu energiju, koja je zarazna za sve u njegovoj blizini. Ima jedinstvenu sposobnost da komunicira s ljudima, bez obzira je li u sobi s troje ili u dvorani s 30.000 ljudi. Izgradio je izvrstan odnos s ljudima tijekom života i prema svakoj osobi se odnosi s puno poštovanja. On je predivan, s odličnim smislom za humor. Ima i nevjerojatnu<br/> sposobnost da se ljudi u njegovoj blizini osjećaju posebni i poštovani više nego su ikad pomislili da je moguće. </p><p>Nije to jedini put da se s velikim udivljenjem izjasnila o svom izravnom šefu.</p><p>Neki čak već govore da se ponaša kao zaljubljena tinejdžerica. </p><h2>Zove je 'Hopie'</h2><p>A da među Trumpom i Hicks struji moćni fluid neki su naslutili zbog njegovog posebnog odnosa prema PR stručnjakinji. Naime, nerijetko od milja izvrće njezino ime, pa kad ju doziva to zvuči kao da se obraća kućnom ljubimcu. Tako joj je nadjenuo nadimak 'Hopie', i 'Hopester' pa ju sad tim nadimcima već zove i pred ostalim zaposlenicima Bijele kuće.</p><p>Drugi pak tvrde da je prema Hopester mnogo pažljiviji nego li prema svojoj Prvoj dami. O tome svjedoče i mnoge situacije poput one s inauguracije, kad je Melaniju 'zaboravio' u autu i sam krenuo prema bivšem predsjedniku Obami i njegovoj supruzi Michelle.</p><p>Od tada, slični incidenti su se ponovili nekoliko puta. Hopie se ne odvaja od Trumpa ni trenutka. Njihovi uredi su jedan do drugog, a zajedno odlaze i na službena putovanja, gdje ga ona prati u stopu, pa se već počelo ozbiljno sumnjati da među njima ima nešto više od poslovnog odnosa.</p><p>Naime, šest je godina hodala sa šefom Trumpove kampanje, a onda kad je imenovana za šeficu ureda u Bijeloj kući, odmah je prekinula tu vezu, zbog kako je rekla, brojnih obaveza.</p><h2>Možda napiše i knjigu</h2><p>Njezina ponosna majka Caye Ann, preporučila joj je da jednog dana napiše knjigu o svom iskustvu s Donaldom Trumpom, na što joj je kćer zagonetno odgovorila :'Nikad se ne zna!'</p><p>Trump je svojoj Hopie povjerio još jedan odgovorni zadatak, a to je da zapisuje njegove Tweetove i diktira ih osobi koja ih objavljuje.</p><p>U tome nekad i nije baš najuspješnija, pa ako ništa drugo, nasmijava milijune ljudi koji putem društvenih mreža dijele njegove umotvorine. </p><p>No, ako se netko doista može smijati, onda je to upravo Hope Hicks.</p><p>Uz nepostojeću funkciju, Trump je svojoj Hopie dodijelio i adekvatnu plaću, pa tako mjesečno Hicks nosi kući oko 15.000 dolara.<br/> </p>