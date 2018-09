Svećenik: Dužnost mi je svoje župljane upozoriti na opasnosti

Kao svećeniku dužnost mi je voditi brigu o svojim župljanima i upozoriti ih na opasnosti ako ih vrebaju, komentirao je Josip Tomić, svećenik župe Kupske doline svoje upozorenje koje je napisao na Facebook stranici župe i pozvao župljane da imigrante ne primaju u kuće, ne daju im vode i hrane, jer se radi o vojnim dezerterima, a ne o putnicima kakve podrazumijeva teološka znanost, te im poručio da ukoliko ih uoče o tome obavijeste redarstvenu vlast i time spase Europu od islamskog krivovjerja.

- Stojim iza onoga što sam napisao, no izjava je u medijima izvučena iz konteksta, a maknuo sam je jer je to moj stav, a ne crkveni stav. Ne mrzim nikoga... Crkva nas uči da pružimo pomoć putnicima, no ovdje se ne radi o putnicima - kratko je rekao svećenik dodajući da nema što dodatno komentirati od onoga što je napisao te rekao da mu se javljaju župljani kojima su migranti dolazili u dvorišta. Upućuje ih da se obrate policiji.

Mještanin Broda na Kupi naselja uz samu granicu sa Slovenijom pristao je anonimno komentirati svećenikovu poruku s kojom se slaže, no ne potpuno.

- Žao mi je ljudi, ali trebamo štiti i nacionalne interese. Za nastalu situaciju krivim vanjsku politiku, najviše Ameriku. Žao mi je žena i djece, dok muškaraca baš i nije jer ako smo mi hrvatski branitelji mogli braniti svoju domovinu... Sva ta situacija je dosta utjecala na sigurnost u našoj zemlji. Osjeća se doza nesigurnosti kada znaš da ti nepoznati ljudi s nepoznatim namjerama šeću oko kuće. Moja kćer više ne želi ići sama u šetnje jer se boji, sada uvijek netko od nas roditelja mora ići s njome - komentirao je jedan mještanin.

Sven (23) iz Delnica smatra da je svećenikova poruka preradikalna, no smatra da katolički svećenici uvijek imaju radikalne stavove, pa ga niti ova ne čudi. Smatra da nije humano pozivati ljude da se žednom i gladnom ne da voda i hrana, jer ipak je on čovjek, u kakvoj god situaciji da se našao.