Svećenik je zlostavljao dječaka četiri godine, a onda mu je za pokoru dao da mu dođe opet

Skandal sa zlostavljanjima unutar Katoličke crkve otkriven je u Njemačkoj prije 10 godina. Nedavno je kelnski nadbiskuo obećao opširnu istragu o tome. Na kraju je odlučeno da rezultati istrage ostanu tajni

<p>Strašna priča iz Njemačke. </p><p>Svećenik je godinama seksualno zlostavljao dječaka. Onda ga je prisilio da ta djela ispovijeda. Pokora je ponekad bila da mora opet doći kod istog svećenika koji će sve te odvratne stvari ponoviti, piše <a href="https://www.dw.com/hr/skandal-u-skandalu-oko-seksualnog-zlostavljanja-u-katoli%C4%8Dkoj-crkvi/a-55722405" target="_blank"><strong>Deutsche Welle. </strong></a></p><p>Ali to je samo početak priče o zlostavljanju unutar katoličke crkve i zataškavanju istog. </p><p>Sve je počelo, kako je ispričala žrtva, danas odrastao čovjek, početkom 60-ih godina. Imao je 11 godina, a zlostavljanje je trajalo do njegove 15. godine u redovničkom internatu u Bonnu. I nije jedini kojeg su zlostavljali.</p><p>- Nismo to mogli riječima opisati, nismo znali kako to nazvati niti što to znači. Imali smo samo bol i osjećaj poniženja da nas iskorištavaju - ispričala je žrtva.</p><p>Prije točno 10 godina u Njemačkoj je otkriven najveći skandal sa seksualnim zlostavljanjem u Katoličkoj crkvi. Prije dvije godine Rainer Maria Woelki, kelnski nadbiskup, najavio je istraživanje o slučajevima seksualnog zlostavljanja u njegovoj biskupiji, istoj biskupiji pod koju pripada i internat u kojem su svećenici zlostavljali čovjeka s početka priče, tada 11-godišnjeg dječaka.</p><p>No ništa se nije napravilo po tom pitanju. Istraga je ostala tajna, žrtvama su rekli da istraga nije 'pravno sigurna' i da sadrži 'nedopustive preuranjene osude'. Rezultati istraživanja o zlostavljanjima ostali su tajna. Čovjek s početka priče, dječak kojeg su godinama zlostavljali svećenici, ponovno je sve morao prolaziti, ponovno je istraumatiziran.</p><p>- Sa svojim zlostavljačem nisam mogao raščistiti jer je umro 80-ih godina. Ali još čekam da institucija koja je to mirno gledala i omogućila preuzme odgovornost - rekao je, prenosi <a href="https://www.dw.com/hr/skandal-u-skandalu-oko-seksualnog-zlostavljanja-u-katoli%C4%8Dkoj-crkvi/a-55722405" target="_blank"><strong>Deutsche Welle.</strong></a></p><p> </p>