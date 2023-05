Ovo je svećenik pedofil iz Rijeke koji je zlostavljao 13 dječaka: 'Žao mi je, molim ih za oprost'

Nacional je objavio priznanje svećenika i bivšeg rektora Katoličkog bogoslovnog fakulteta Milana Špehara da je zlostavljao 13 dječaka starih između šest i 13 godina.

- Više se nisam osjećao dostojnim biti svećenik budući sam u mladosti, kroz kratko vrijeme, počinio one zločine koji su u posvemašnjoj suprotnosti s tim zvanjem. Nitko za moja zlodjela nije ni krivac niti sukrivac. Ja sam ih počinio i strašno mi je žao za žrtve mojih zlih čina. Ne preostaje mi drugo nego ih iz dna duše moliti da mi oproste i oni i njihovi najbliži, ako ikako mogu, za sve rane koje sam im zadao te okajavati, činiti pokoru i žaliti što sam to počinio i moliti Boga da, prije svega, izliječi sve one rane koje sam im ja nanio, a i Crkvu moliti za oproštenje što sam bio nedostojan nje, njenoga povjerenja u mene i svećeničkoga zvanja - rekao je svećenik pedofil.

Pogledajte video: Uzinić se slomio kad je pričao o zlostavljanju

Nadbiskup Mate Uzinić jučer je oprogovorio o slučajevima zlostavljanja u Crkvi te rekao da je pokrenuo potrebne istrage i prijavio ih DORH-u. Slomio se na presici i zaplakao.

Kako je rekao, u pitanju je ukupno devet slučajeva, od kojih se pet odnosi na otpužbe zlostavljanja maloljetnika, ostale su optužbe vezane uz financije i priležništvo.

Svećenik M.Šp. (1953.) optužen je 2016. godine da je 1992. godine seksualno zlostavljao maloljetnika. U vrijeme podizanja prijave optuženi je predavao na Teologiji u Rijeci. Otvorena je prethodna istraga u kojoj je optuženi priznao krivnju. Izrečene su mu mjere zabrana vršenja ovlasti koje proizlaze iz svetog reda, javnog slavljenja mise i razrješenje svih crkvenih službi uključujući i predavanje na fakultetu. O svemu je obaviještena Kongregacija za nauk vjere. 2018. javljaju se nove optužbe protiv njega i ponovno se otvara istraga. Optuženi priznaje da je bilo više slučajeva u godinama 1987. – 1988., 1992. – 1993., i moguće u 1994.

Radi se o ukupno 13 dječaka u rasponu od šest do 13 godina. Tada se svećenik M.Šp. osobno prijavio policiji za bludne radnje prema djeci i maloljetnicima. Također je tražio od Svetog Oca oprost od celibata i otpuštanje iz kleričkog staleža, što mu je udijeljeno 13. prosinca 2018. godine.