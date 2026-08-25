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Svećenik šokirao vjernike: Nakon 37 godina napuštam župu. Ženim svoju veliku ljubav!

Piše HINA,
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Svećenik šokirao vjernike: Nakon 37 godina napuštam župu. Ženim svoju veliku ljubav!
Foto: Profimedia
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Prema crkvenim propisima, katolički svećenici vezani su celibatom i ne smiju se ženiti...

Njemački svećenik objavio je da nakon 37 godina službe napušta svoju župu, nakon što je otkrio tajnu ljubavnu vezu sa ženom.

"Razlog je taj što se ženim", objavio je Andreas Unfried na internetskoj stranici župe sv. Uršule, koja se nalazi u regiji Taunusu blizu Frankfurta, u zapadnoj Njemačkoj.

Rekao je da je obavijestio biskupa Georga Batzinga iz Limburga o svojoj odluci da se povuče kako bi se oženio svojom "velikom ljubavi".

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"Sada me ljubav poziva ženi s kojom sam dugo dijelio život. Zajedno ćemo tražiti načine na koje od sada možemo nastaviti živjeti svoju kršćansku vjeru i naš poziv", napisao je Unfried.

Glasnogovornik biskupije Stephan Schnelle rekao je za dpa da je biskup Batzing "odmah suspendirao" Unfrieda. Biskupija mu je zahvalila "na desetljećima službe i želi mu sve najbolje". Biskup Batzing nije znao ništa o njihovoj tajnoj ljubavnoj vezi.

Schnelle je dodao: "Slučajevi poput ovoga događaju se iznova i iznova."

Prema crkvenim propisima, katolički svećenici vezani su celibatom i ne smiju se ženiti.

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Komentari 18
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