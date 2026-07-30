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MUČAN SLUČAJ

Suspendirani svećenik optužen za zlostavljanje u sjemeništu: Sve je počelo prije 20 godina

Piše 24sata,
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Suspendirani svećenik optužen za zlostavljanje u sjemeništu: Sve je počelo prije 20 godina
Foto: Dreamstime/ilustracija
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Izvor iz Katoličke Crkve objasnio je da ga je biskup stavio pod mjere opreza, sukladno Smjernicama HBK za zaštitu maloljetnika

Kako neslužbeno doznaje Dnevnik.hr, svećenik kojeg je bivši sjemeništarac i bogoslov imenovao kao svoga dugogodišnjeg seksualnog zlostavljača u srijedu je razriješen župničke dužnosti u župi koju je relativno nedavno preuzeo.

Izvor iz Katoličke Crkve objasnio je da ga je biskup stavio pod mjere opreza, sukladno Smjernicama HBK za zaštitu maloljetnika.

Riječ je o slučaju  dugogodišnjeg seksualnog zlostavljanja, koje je počelo u ranim 2000-tim godinama, kad je žrtva bila polaznik sjemeništa na zagrebačkoj Šalati i trajalo oko deset godina, uključujući razdoblje studiranja u Đakovu.

Zlostavljanje se nastavilo godinama, a mladić je sve ispričao 2012. kao student kolegi u Beču.

Šokirani kolega sve je prijavio tadašnjem požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću, koji je naložio svojevrsnu istragu koju je povjerio jednom svećeniku, no unatoč prikupljenim dokazima koji su ukazivali na to da su optužbe opravdane, od istrage nije bilo ništa.

Slučaj se ipak pokrenuo, a to je za Dnevnik potvrdio i DORH. Neslužbeno se doznaje da je policija stupila u kontakt sa žrtvom, koja bi trebala dati svoj iskaz.

U međuvremenu je seksualno zlostavljanje u sjemeništu prijavilo još nekoliko osoba, a policija nam je potvrdila da se i u tom slučaju provode izvidi kako bi se utvrdilo jesu li prijave utemeljene.

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