Djelatnik biskupije u Lici pet godina spolno uznemiravao žrtvu! Kazneno ga prijavili

Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije postupajući temeljem prijave, proveli su kriminalističko istraživanje nad jednim djelatnikom biskupije (1991.) u Lici zbog postojanja osnova sumnje da je u više navrata od 2017. do 2022. godine spolno uznemiravao jednu žrtvu. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su protiv osumnjičenog podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću, a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo „Spolno uznemiravanje“ opisano u članku 156. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, objavila je policija.

Kako je ranije objavio Glas Slavonije, radi se o svećeniku kojem se na teret stavlja višegodišnje seksualno zlostavljanje. Nadležna biskupija potvrdila je kako je upoznata s optužbama, te kako su upravo oni prijavili predmet nadležnim civilnim vlastima.

Uz policijsku istragu, unutar crkvene nadležnosti istodobno su pokrenuti svi propisani kanonski postupci. Iz Crkve navode kako u potpunosti surađuju s institucijama te da se svi koraci poduzimaju prema strogo utvrđenim protokolima za ovakve slučajeve.