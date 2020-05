Svećenika uhitili ispred doma gradonačelnika zbog uhođenja

Svećenik iz južnog dijela Los Angelesa uhićen je ovog tjedna ispred doma gradonačelnika Erica Garcettija zbog kaznenog djela uhođenja nakon što je nekoliko dana prosvjedovao na području Windsor Squarea.

Shermanu Manningu koji vodi vjerski centar "Yes We Can!" određena je jamčevina od 150.000 dolara, prema losanđeleškoj policiji.

Manning je kazao kako je nekoliko dana hodao ispred gradonačelnikova doma pozivajući na hitno zbrinjavanje beskućnika u jeku pandemije covid-a-19.

U obraćanju preko Facebooka Manning je poručio da "nema skloništa za beskućnike i da su prepušteni umiranju".

Kazao je kako je želio prisiliti gradonačelnika da pretvori hotele i kongresni centar u prihvatilište za beskućnike.

Manningu se pridružilo i nekoliko beskućnika koji su spavali pred gradonačelnikovim domom.

Manning tvrdi da svojim ponašanjem nije maltretirao nikoga.

On je proveo mnogo godina u zatvoru pa gradonačelnikovi susjedi smatraju da predstavlja ugrozu. Manning tvrdi da je bio nepravično osuđen.