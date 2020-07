Švedska: U školama nije bilo veće stope zaraze koronom, a cijelo su vrijeme bile otvorene

Švedska nije proglašavala karantenu ni u školama, a sad su objavili podatke prema kojima je od kraja veljače do 14. lipnja broj potvrđenih slučajeva Covid-19 među djecom bio 1124, odnosno 0,05 posto sve djece

<p><strong> Švedska odluka da ostavi škole otvorenima</strong> tijekom pandemije koronavirusa nije rezultirala većom stopom zaraze među školarcima nego u susjednoj Finskoj, gdje su škole bile privremeno zatvorene, navodi se u zajedničkom izvješću njihovih agencija za javno zdravlje.</p><p>Za razliku od ostatka Europe, Švedska ni u jednom trenutku nije proglasila opću karantenu, niti je zatvarala škole, vrtiće, kao ni tvrtke, kafiće itd. Švedska agencija za javno zdravlje ustrajavala je na tome da bi negativne posljedice zatvaranja na gospodarstvo i društvo nadmašile koristi i tvrdila je da se to odnosi i na škole.</p><p><strong>Izvješće, koje nije recenzirano, otkriva da je tijekom razdoblja od 24. veljače do 14. lipnja zabilježeno 1124 potvrđenih slučajeva covida-19 među djecom u Švedskoj, oko 0,05 posto ukupnog broja djece u dobi od jedne do 19 godina.</strong></p><p>Finska je zabilježila 584 slučaja u istom razdoblju, što je također oko 0,05 posto.</p><p>- Zaključno, zatvaranje ili nezatvaranje škola nije imalo mjerljiv izravan utjecaj na broj laboratorijski potvrđenih slučajeva kod školske djece u Finskoj ili Švedskoj - navode agencije u izvješću objavljenom prošlog tjedna.</p><p>Izvješće je pokazalo da su teški slučajevi covida-19 bili vrlo rijetki među švedskom i finskom djecom u dobi od jedne do 19 godina te da nije bilo smrtnih slučajeva. Usporedba učestalosti covida-119 u različitim zanimanjima nije pokazala povećani rizik ni za nastavnike.</p><p>Djeca su činila oko 8,2 posto ukupnog broja slučajeva covida-19 u Finskoj u usporedbi s 2,1 posto u Švedskoj.</p><p>Broj mrtvih od posljedica koronavirusa u Švedskoj, 5572, u usporedbi s brojem stanovnika, daleko je nadmašio brojke njezinih nordijskih susjeda, iako je manji nego u nekim europskim zemljama koje su bile pod karantenom, poput Britanije i Španjolske.</p><p><strong>Državni epidemiolog Anders Tegnell, koji je osmislio švedski odgovor na epidemiju, rekao je da ima malo dokaza koji povezuju smrtnost s izostankom zatvaranja, te da umjesto toga ukazuju na uvjete u staračkim domovima, decentralizirani zdravstveni sustav i putovanja.</strong></p><p>Odvojene studije švedskog Instituta Karolinska (KI), neovisnog medicinskog istraživačkog instituta, i Europske mreže ombudsmana za djecu te UNICEF-a, pokazale su da su švedska djeca tijekom pandemije prošla bolje od djece u drugim zemljama, kako u pogledu obrazovanja tako i mentalnog zdravlja.</p>