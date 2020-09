U Zagrebu osnovali firmu s dva računala, sad ih kupio švedski gigant za čak milijardu kuna!

Nanobit su prije 12 godina u Zagrebu osnovali Alan Sumina i Zoran Vučinić bez kapitala, bez ureda i samo s dva računala. Danas je Nanobit sa svojim igrama prisutan u više od 150 zemalja svijeta

<p>Zagrebački Nanobit postaje dijelom švedske Stillfront grupe, jedne od vodećih svjetskih gaming kompanija u free-to-play segmentu. Transakcija će biti provedena u dvije tranše, pri čemu će Stillfront najprije kupiti 78% udjela za 100 milijuna dolara.</p><p>Nakon dvije godine, Stillfront će kupiti ostatak udjela u Nanobitu po cijeni koja će ovisiti o kretanju dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) Nanobita u financijskim godinama 2021. i 2022.</p><p>Ukupan iznos koji će Stillfront platiti na kraju transakcije bit će do 148 milijuna dolara.</p><p>Stillfront je vodeća free-to-play kompanija koja okuplja 14 gaming studija diljem svijeta. Zapošljavaju više od 800 zaposlenika, a glavna tržišta su SAD, Njemačka, Bliski istok i Sjeverna Afrika te Francuska i Kanada.</p><p>Sjedište je u Stockholmu, a kompanija je javno izlistana na Nasdaq First North Premier Growth Marketu. Njihov bogat portfelj igara karakteriziraju lojalni korisnici i igre koje su aktualne dugi niz godina. </p><h2>Osnovali firmu s dva računala</h2><p>Nanobit su prije 12 godina u Zagrebu osnovali <strong>Alan Sumina</strong> i <strong>Zoran Vučinić</strong> bez kapitala, bez ureda i samo s dva računala. Danas je Nanobit sa svojim igrama prisutan u više od 150 zemalja svijeta, zapošljava 125 visokoobrazovanih zaposlenika te je jedan od najpoželjnijih hrvatskih poslodavaca.</p><p>Nanobitove igre ukupno su preuzete više od 145 milijuna puta, a na mjesečnoj razini ih igra preko 10 milijuna aktivnih igrača sa svih kontinenata svijeta. Najpopularnije igre su My Story, Hollywood Story i Tabou Stories. </p><p>Najutjecaniji svjetski mediji Nanobit već niz godina svrstavaju na liste najbrže rastućih kompanija Europe. Samo u ovoj godini, Nanobit je lokalizirao svoje igre na čak šest novih jezika i to na njemački, francuski, španjolski, talijanski, ruski i japanski, uz standardni engleski jezik, čime su se probili na više od 15 novih tržišta. </p><p>- Zagreb je danas globalno središte jedne od najbrže rastućih industrija na svijetu - ističu <strong>Alan Sumina i Zoran Vučinić </strong>iz Nanobita.</p><p>- Industrija mobilnih igara brzo raste i sve se više globalizira, a ako želimo ostati broj 1, moramo ići naprijed. Pridruživanjem Stillfront grupi Nanobit dobiva dodatni zamah koji će nam omogućiti nastavak rasta, razvoj novih ambicioznih planova i projekata. Sasvim je prirodno, s obzirom da smo u poziciji da možemo birati strateškog partnera, da odaberemo onog koji se uklapa u našu kulturu i dugoročnu viziju. Sve one kvalitete koje njegujemo interno – poduzetnički duh, samostalnost i inovativnost - vidjeli smo upravo u vodstvu Stillfront grupe. Veselimo se suradnji s ostalim uspješnim studijima u sastavu Stillfronta, što će dodatno ubrzati razvoj i Nanobita i Stillfront grupe, a naši zaposlenici će imati priliku surađivati s najboljima iz svijeta - kažu Alan Sumina i Zoran Vučinić. <br/> <br/> Nanobit će nastaviti poslovati kao i do sada, ali u vlasništvu Stillfront grupe. Sjedište ostaje u Zagrebu, a kompanija će i u budućnosti nastaviti ostvarivati ambiciozne razvojne planove. </p><p>- Preuzimanjem talentiranog tima u Nanobitu, Stillfront se širi u žanr narativnih lifestyle igara, čime dodatno jača svoj portfelj igara i povećava doseg kod gaming publike. Alan i Zoran su u proteklih 12 godina zajedno sa svojim timom u Nanobitu izgradili impresivan gaming studio s čvrstom nišom u uzbudljivom žanru lifestyle igara, a mi se veselimo što ćemo zajedno s njima raditi na tome da podignemo kompaniju na višu razinu. Osnovni portfelj igara ostvario je impresivan rast tijekom prošle godine, a vidimo i snažan potencijal rasta u budućnosti, uključujući i obećavajuće nove igre koje su u razvoju - rekao je <strong>Jörgen Larsso</strong>n, CEO Stillfronta. </p><p>Cijeli proces vodio je tim konzultanata. Latham & Watkins je pravni, a Aream & Co. financijski savjetnik Nanobita, dok je DLA Piper Sweden pravni, a EY financijski savjetnik Stillfronta u ovoj transakciji. </p>