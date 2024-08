Svekar poginule žene na Viru: 'Unuk je još na respiratoru, na kratko je samostalno disao...'

Obitelj i prijatelji oprostili su se prošli tjedan s mladom majkom Lucijom Mrnjavčić koja je smrtno stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila 17. kolovoza na otoku Viru. U prometnoj nesreći teške tjelesne ozljede zadobili su njen suprug i trogodišnji sin kojeg su prema riječima njegovog djeda, u bolnici pokušali maknuti s respiratora, te su javili da je na trenutak samostalno disao što je dobar znak.

U razgovoru sa svekrom preminule Mladenom Mrnjavčićem Zadarski list je saznao kako se njegov sin nalazi u Općoj bolnici Zadar gdje se, upravo dok su vodili razgovor, pripremao za operaciju.

- Evo, sin se javio jutros u sedam sati, jer danas ide na operaciju zdjelice. On ima tešku povredu, pa će to biti dosta teški zahvat. Malenog su jučer pokušali maknuti s respiratora, pa su javili da je na trenutak samostalno disao i to je dobar znak. Nisu ga još budili jer ima tešku povredu glave, a čak je i mozak oštećen pa je pitanje kako će to sve biti. Za to vrijeme, supruga i ja smo kod kuće, brinemo se o drugo dvoje unuka. Sahranu smo riješili, a sada moramo nekako dalje - rekao je Mladen dodajući kako sina čeka operacija od 8-9 sati.

- Kako nam je rekao pomoćnik ravnatelja bolnice u Zadru, doći će iz Pule najpoznatiji kirurg u Hrvatskoj po pitanju ozljeda zdjelice, doktor Gusić. On slovi za najjačeg u Hrvatskoj te da se sam ponudio da operira nakon što je vidio vijesti. Trenutno samo želimo da operacija prođe u redu, da se maleni probudi i da vidimo kakvo je stanje - ispričao je za Zadarski list.

Vozač je bio pijan

Podsjećamo, 17. kolovoza na peteročlanu obitelju je na Viru naletio pijani vozač Ivan Bakić (29) s 1,75 promila alkohola u krvi. U nesreći je poginula 24-godišnja Lucija, njezin suprug Matija i troje djece su ozlijeđeni...

Bakić je prijavljen za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu sa smrtnom posljedicom te je za to kazneno djelo predviđena kazna zatvora od tri do 15 godina.