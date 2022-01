Uskok je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i na temelju posebnih dokaznih radnji donio rješenje o provođenju istrage protiv Hrvata (41) i petero stranaca, starih između 34 i 51 godine koji su se organizirali u zločinačko udruženje u velikom planu šverca čak 90 tona cigareta iz Dubaija, a kako bi si osigurali 'zelenu rutu' nastojali su prodrijeti i podmićivati carinike. Od 9 planiranih kontejnera, dosad su dopremili tri. Prodajom cigareta ostvarili su korist od najmanje 28,5 milijuna kuna.

Kako bi osigurali zelenu rutu, članovi zločinačkog udruženja su koristeći se koruptivnim aktivnostima nastojali „prodrijeti“ u carinsku službu

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Služba Zagreb, u suradnji s policijskim službenicima Ravnateljstva policije i Carinskom upravom Ministarstva financija RH te u koordinaciji sa Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su kriminalističko istraživanje nad šest osoba (41, 44, 34, 51, 51, 40) svi strani državljani od kojih prvoosumnjičeni ima i hrvatsko državljanstvo zbog osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela zločinačko udruženje, te nedozvoljena trgovina i davanje mita, oboje u svezi kaznenog djela počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.



Kriminalističko istraživanje se provelo zbog osnova sumnje kako kriminalna skupina okupljena oko prvoosumnjičenog 41-godišnjaka povezana u zločinačko udruženje, planira organizirati i realizirati kontinuirano krijumčarenje velikih količina cigareta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata preko teritorija Republike Hrvatske te dalje u druge zemlje članice Europske Unije.



Članovi ovog zločinačkog udruženja nastojali su osigurati neometani transfer krijumčarenih cigareta iz Luke Ploče, kamo bi cigarete pristigle u kontejneru brodskim putem, transportom do Zagreba, gdje bi prateća dokumentacija glasila na drugu vrstu robe od one koja se stvarno nalazi u kontejneru, s time da bi u kontejneru u prva dva reda bila postavljena deklarirana roba, dok su se u preostalom prostoru kontejnera nalazile cigarete.



Kako bi osigurali prethodno navedenu tzv. zelenu rutu članovi zločinačkog udruženja su koristeći se koruptivnim aktivnostima nastojali „prodrijeti“ u carinsku službu te su imali za cilj koruptivno djelovati prema carinskim službenicima, a sve u svrhu ostvarivanja protuzakonite nepripadne imovinske koristi.



Dakle, sumnja se da je 41-godišnjak od ožujka 2021. do siječnja 2022., u Zagrebu i Pločama, Dubaiju te na području Republike Slovenije, Mađarske, Poljske i drugih država članica Europske Unije, povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičene, kao i više drugih zasad nepoznatih osoba, a kao cilj djelovanja odredio je krijumčarenje velikih količina cigareta bez trošarinskih markica prikrivenim uvozom iz Dubaija u Republiku Hrvatsku i Europsku uniju te njihovu prodaju na ilegalnom tržištu radi ostvarenja znatne nepripadne materijalne koristi.



Drugoosumnjičenom je 44-godišnjaku povjerena organizacija cjelokupnog transporta krijumčarenih cigareta iz Dubaija preko luke Ploče u druge države članice Europske unije radi prodaje krajnjim kupcima, pronalazak skladišta na području Zagreba, kao i da osigura neometan prolaz kontejnera kroz Luku Ploče tj. da izbjegne carinsku kontrolu.



Sumnja se da su iz Dubaija brodovima organizirali otpremu ukupno sedam kontejnera s najmanje 90 tona odnosno 5.798.400 kutija krijumčarenih cigareta bez trošarinskih markica, dok su preko carinske i granične crte u Republiku Hrvatsku bez prijave carinskim službenicima ilegalno do sada dopremili tri kontejnera s ukupno najmanje 35 tona odnosno 2.539.200 kutija krijumčarenih cigareta. Cigarete su teretnim vozilima prevezli u Republiku Sloveniju, Mađarsku, Poljsku i druge države Europske unije gdje su ih prodali na ilegalnom tržištu po minimalnoj cijeni od 11,25 kuna po kutiji te time ostvarili nepripadnu materijalnu korist u iznosu od najmanje 28.566.000 kuna. Novac su međusobno podijelili i zadržali za sebe.



Na isti način planirali su i krijumčarenje kokaina, no do realizacije i ostvarenja tog plana nije došlo. U daljnjoj ilegalnoj distribuciji i prodaji krijumčarenih cigareta spriječeni su intervencijom policijskih službenika u Republici Hrvatskoj.



Dakle, sumnja se da je 41-godišnjak organizirao zločinačko udruženje, a 44-godišnjak ga vodio te su zajedno s 34-godišnjakom neovlašteno kupili, prodali i prenijeli robu čiji je promet ograničen, dok je službena osoba simulirano primila potkupninu. Ostali osumnjičeni su u sastavu zločinačkog udruženja neovlašteno kupili, prodali i prenijeli robu čiji je promet ograničen, tj. bili su zaduženi za prepakiravanje i prijevoz cigareta.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su dostupne prvoosumnjičenika i drugoosumnjičenika predali pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu su dostavili Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.