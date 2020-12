Sveti Nikola razveselio malene pacijente poklonima i pjesmom: Na preglede mogu ići autićima!

<p>Sveti Nikola ni ove godine nije zaboravio mališane u KBC-u Zagreb. Došao je veselo, s pjesmom i darovima no, posebno veselje izazvali su električni automobili u kojima se mali pacijenti mogu sami odvesti na pretrage i do operacijskih dvorana. </p><p>Bolničke i brige i problemi su nakratko pali u drugi plan, a zamijenili su ih osmijesi i radost, piše <a href="https://vijesti.hrt.hr/686291/sveti-nikola-razveselio-male-pacijente?fbclid=IwAR2EKe7gxdKaREK-CrGn_I8LzGvnOavTTFfXv-QGrPwSdinjMK0stTF9c0Q" target="_blank">HRT</a>.</p><p>Sreća se brzo proširila bolnicom, a dječju sreću dijele i liječnici i sestre.</p><p>- Najveći interes je za Mercedes. Vjerujte, ovo mi je draže nego da sam ja dobila Mercedes i BMW - kaže <strong>Ana Ljubas</strong>, glavna sestra KBC-a Zagreb.</p><p>- Olakšat će im se boravak tijekom liječenja koje je dosta dugotrajno, stoga zahvaljujem donatorima - ističe <strong>Ante Ćorušić</strong>, ravnatelj KBC-a Zagreb.</p><p>Uz donatore i roditelje, pomažu i brojne udruge.</p><p>- Vozni park je vrijedan nekoliko desetaka tisuća kuna, nadamo se da će on rasti do nekoliko stotina tisuća kuna, ali to nije ništa u usporedbi s osmijesima - kaže <strong>Ivan Soldo</strong>, predsjednik Humanitarne udruge "fra Mladen Hrkać".</p><p>I osmogodišnji Ante, koji je prebolio leukemiju, želi pomagati i biti liječnik kad odraste.</p><p>- Želim da znaju da je puno ljudi uz njih i želim da zdrave i budu sretni - kaže <strong>Ante Zorović</strong>.</p><p>U voznom parku je četiri autića, a stiže još šest. Dva su donirali Antini roditelji.</p><p>Na pitanje kada će prvi mali pacijenti ići na novoizgrađeni odjel dječje onkologije i hematologije u KBC-u Zagreb, ravnatelj Ćorušić rekao je kako se nada da će to biti do Uskrsa iduće godine jer su potres i epidemija doprinijeli da to ne bude već sada.</p><p>- Prostor je kompletno zatvoren. Unutra je zidarski dio završen. Prikupili smo 27 milijuna kuna donatorskih sredstava, nedostaje nam 11 milijuna. Vjerujemo da će Vlada RH zatvoriti financijsku konstrukciju - rekao je ravnatelj, te dodao kako vjeruje da nije bilo potresa i pandemije Covida-19 da bi to već bilo spremno.</p>