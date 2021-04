'Topljenje Banana Splita', naslov pod kojim je ovaj članak objavljen u tjedniku Express, pomalo je čudan naslov za recenziju TV serije “Porodica”, koja je nedavno žestoko uzburkala (i još uzburkava) duhove u Srbiji, ali kad za to kucne čas, pokazaće se da i nije toliko čudan. Recenzija je, uostalom, samo povod za jedan obimniji tekst koji bi najverovatnije ostao nenapisan, ne zato što ne bi mogao (ili smeo) biti napisan i objavljen u Srbiji, nego zato što bi ukoliko bi bio objavljen u Srbiji - uprkos brižljivim iščitavanjima i “prorađivanjima” po partijskim i monaškim ćelijama - bio dočekan gromoglasnom tišinom i prošao prividno nezapaženo. Pre, recimo, dve godine objavio sam knjigu “Atlas pseudomitologije”, u kojoj sam neke neuralgične tačke srpske mitologije i istorije podvrgnuo metodi close readinga i razobličio ih kao produkte površno politizovane vlaške magije, sujeverja, animističkih izmišljotina i paganskih halucinacija čije je, u suštini antitradicijsko, pa i kontrainicijacijsko dejstvo razorno ne samo po Srbiju, nego i po okolne zemlje. Pomenutu knjigu je - samo naoko čudno, i to je u Srbiji moguće - štampao uticajni državni izdavač Službeni glasnik. “Atlas” je prodat, zapravo je “planuo”, u oko 10.000 primeraka (što je imajući u vidu hermetičnost esejističke proze basnoslovan tiraž), ali s izuzetkom dvojice marginalnih ultradesničarskih opskuranata, praktično gradskih oriđinala, o knjizi “Atlas pseudomitologije” u Srbiji nije javno napisana ili izgovorena ni jedna jedina reč. Kad sam onomad u Beogradu, u razgovoru s gospodinom Gavranovićem, spomenuo da bih za Express rado napisao recenziju serije “Porodica”, ali recenziju popraćenu dubinskom analizom sleda mračnih događaja, uključujući i one iz nešto davnije prošlosti koji su završili višednevnim operetskim hapšenjem Slobodana Miloševića, i kad je gospodin Gavranović rekao da je to dobra ideja - koja možda i naslovnicu zaslužuje - prosto sam dobio krila. Objaviti, naime, ovakav tekst u hrvatskom tjedniku isto je što i čitati ga 24 sata, sedam dana zaredom na svim programima svih beogradskih radija i televizija.



Prepustiću imaginaciji čitalaca da dokuče zašto je to tako.

Idemo na seriju. U duhu nekog dementnog marksizma nije preterano reći da se istorija u Srbiji najpre dogodi kao tragedija, da bi se ponovila kao film ili TV serija. Kao i svakoj dijalektici, ni toj nema kraja. Kad se istorija ponovi kao TV serija ili film, iz toga, po pravilu s ponekim izuzetkom, ispadne patetična (umetnička) tragikomedija s elementima farse. Recentni primeri su “Ravna Gora”, “Stefan Nemanja” i “Aleksandar od Jugoslavije”.

Uoči početka emitovanja “Porodice”, reditelj Vuletić je dao preventivnu izjavu, citiram: “Serija prevazilazi politiku i bavi se ljudskim sudbinama”. Ali to je koješta. Ne samo u Srbiji, ali u Srbiji posebno, ljudske sudbine su bezuslovno uslovljene politikom.

“Porodica” je ipak popriličan otklon od srpske serijalne dijalektike - po nekima preterano, po drugima nedovoljno radikalan, po jednima podmukli projekt rehabilitacije Miloševiča, po drugima, opet, njegove “satanizacije”. Svetu je nemoguće ugoditi, naročito srpskom.

Gluma je (parcijalno) odlična, režija dobra, produkcija solidna, ne preterano dobra, ali bolja ne bi ni bila uverljiva, jer zli usud Srbije, siromaštvo svetom (Heidegger) naprosto zahteva (zakrpljeno, ali čisto) siromaštvo produkcije.

Prva epizoda započinje bračnom idilom u rezidencijalnoj vili Mir, arhitektonskoj rugobi nameštenoj i ukrašenoj raskošnim kičem na kakav se može naići i po kućama bolje stojećih trgovaca tepisima iz Anadolije. (Upamtite, “trgovac tepisima”.)



U toplini doma, na krevetu u spavaćoj sobi, Mira Marković, porodično zvana Buca, čita Slobodanu Miloševiću, porodično zvanom Cobi, jednu od svojih pasivno agresivnih, otužno sladunjavih napisa/ispovesti/priča - pisanih u osobenoj poetici, mešavini sirupa za kašalj i otrova kurare - kakve je čitavu prethodnu deceniju masovno objavljivala po beogradskim magazinima.

Već ta početna scena izaziva saborno negodovanje i posledično “usijanje” takozvanih društvenih mreža, nesrećne zamene za nepostojeću javnost. Svi mehanizmi raspolućenosti masovnopsihološkog determinizma (zapamtite ovu sintagmu) počinju da rade punom parom. Antimiloševićevska Srbija, koja u jednoj dubljoj analizi ne postoji, zgranuta je što su Milošević i Markovićka prikazani kao “normalni, obični ljudi”. Miloševićevska Srbija osupnuta je “zadiranjem u privatni život” dveju osoba koje su na ovaj ili onaj način uništile ne samo privatnosti, nego i gole živote stotina hiljada ljudi.



Napisavši da “antimiloševićevska Srbija” suštinski ne postoji, nisam hteo da kažem da ona nije “anti”, ali hoću da kažem da kao i miloševićevska, i antimiloševićevska Srbija rezonuje i razmišlja u primalnim, primitivnim etičkim i estetskim kategorijama stripa “Mirko i Slavko” saglasno kojima zli moraju izgledati ružni, prljavi, smrdljivi i zli, u najmanju ruku “neobični i nenormalni”. Hoću, u stvari, da kažem nešto mnogo zlokobnije - što ću, nadam se, u nastavku i dokazati - da bez antimiloševićevske (trenutačno antivučićevske) Srbije nije moguća ni miloševićevska (ni vučićevska). One su antagonističke, ali komplementarne. Zato što ono “anti” antimiloševićevske Srbije nije političko, nego alergijsko, možda čak i pavlovljevski refleksno. Pomen imena Milošević/Vučić izaziva gađenje na granici fizološkog, ali ne i aktivni otpor i racionalno traženje alternative. Ne treba, pretpostavljam, ni pominjati da je to gađenje obostrano. To uzajamno gađenje je, uzgred, glavna, zapravo jedina dinamika političkog i društvenog života u Srbiji.

Privatno - i u praktičnim stvarima - to je uglavnom simbioza i kohabitacija.



Gledaocima serije neće promaći - ili hoće - da se pred vilom Mir okupilo poprilično Miloševićevih pristalica spremnih da, ako zatreba, zapucaju, ali da nitko od antimiloševićevske Srbije - ni pre dvadeset godina pred vilu Mir ni sad u seriji - nije došao da podrži vladinu akciju.

Antimiloševićevska, antivučićevska srbija je “anti” samo kad nije opasno.



Dalekovidno je pred smrt Koča Popovič napisao da “Srbi nemaju nesporazume sa svetom, nego sa samima sobom”.

Pa kako onda ne bi imali nesporazum s TV serijom koja - u skučenome manevarskom prostoru i u granicama (vrlo) skromnih mogućnosti - izmiče gvozdenom pravilu da se srpska istorija nakon što se dogodi kao tragedija ponavlja kao sapunska opera. Nesporazum je tim veći što je u trenutnom poretku stvari apsolutno izvesno da je imprimatur za snimanje serije morao dati lično Vučić i što je serija prikazana na RTS-u - formalno javnom, u suštini Vučićevu servisu - što je po automatizmu pokrenulo drugi mehanizam masovnopsihološkog determinizma - teorijsko zaveraška nagađanja kome to i kakvu poruku Vučić šalje serijom.



Nikakve tu poruke u stvari nema. Serija se pojavila u skladu sa zakonima prirode i determinizma, jedinima koje je nemoguće zaobići, snimljena je, dakle, i prikazana na način na koji leš utopljenika posle izvesnog vremena ispliva na površinu ili kao što kosturi ispadaju iz pretpanog porodičnog ormara. Kako epizoda odmiče, polagano postaje jasno - ponajviše zahvaljući jednom od bezbroj “događanja naroda” ispred rezidencije Mir - da se tu radi o akciji hapšenja Miloševića, cinik bi rekao - iz nehata i u pokušaju - u šta nas uverava i lik multirežimskog sudije Čavline (koji je nekoliko godina pre toga Đinđića osudio na kaznu uslovnog zatvora), koji manji od makova zrna pokušava da Miloševiću uruči sudski poziv - za nekakve finansijske malverzacije, nota bene - a koga komandir policijskog odreda najuruje s kapije i naružuje rečima probranijima nego što ih je Čavlina čuo na davnom licu mesta.



Kakve god bile te reči, Čavlina je svaku debelo zaslužio. Nedugo potom, radnja se seli u zgradu vlade - iliti Pustolinu u Nemanjinoj, kako je moja neznatnost preferira zvati - i kako se scene nižu, sve upadljivija postaje diskrepanca, zapravo vizuelna ontološka provalija između likova Slobodana Miloševića, Mire Marković, njihovih saradnika - pa čak i posluge - i Đinđića te njegovih saradnika i članova vladina kabineta.



Prvopomenuti likovi - blistave glumačke kreacije Borisa Isakovića i Mire Karanović - bez imalo preterivanja domašaju nivo holivudske A produkcije (doduše iz filmova o karavilajetima i banana republikama), za razliku od plošnih likova, na momente i marioneta, ni krpene lutke nije preterano reći, Zorana Đinđića & Co, srozanih na nivo provincijskih amaterskih pozorišta.

Za mene, kome Đinđić & Co nisu bili samo politički saborci, nego i drugovi, ta diskrepanca nije bila samo provokativna, nego i uvredljiva do mere da je malo nedostajalo da zavrljačim pepeljaru u televizor.



Ali umetnik je ipak uspeo da savlada političku životinju u meni. Mora biti, mislio sam, da tu ima neko duplo dno. Nisam grešio. Pokazalo se da ga je bilo. Ali je trebalo imati dobre oči da se vidi.

Milošević je, naime, Đinđića & Co video upravo onakvima kakvi su prikazani u seriji, kao zgubidane, huligane i bezveznjakoviće koje je ironija istorije, naravno uz pomoć zlih stranih sila, protivprirodnim putem dovela na vlast.

Reditelj, naravno, nije bio u obavezi da Đinđića & Co gleda kao što ih je gledao Milošević, ne verujem ni da mu je to bila namera, ali je dobro postupio što ih je tako gledao - drugačije nije ni mogao - jer je stvar u tome što to nije samo Miloševićev pogled na Đinđića i liberalni deo DOS-ove vlasti (postojao je i postoji i deo DOS-a subverzivniji od Miloševića), nego kolektivni, takoreći svesrpski pogled.

Na Đinđića je tako gledao (a i danas gleda) zastrašujući procenat srpske populacije. Ne verujem da je reditelj Vuletić svesno tako postupio, pre će biti da je nesvesno išao linijom masovnopsihološkog determinizma.

Ali, kako rekoh, nije ni imao izbora. Da su Đinđić & Co predstavljeni približno onakvi kakvi su bili, tek bi tad delovali neuverljivo.

