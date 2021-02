Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak za RTL Danas je govorila o provjeri diploma.

Divjak je i sama pokrenula provjeru svih diploma u školstvu, pronađeno je oko 70. Komentirala je odakle su najčešće dolazile i spornu situaciju u Banja Luci.

"Prije dvije godine pokrenuli smo provjeru diploma u sustavu obrazovanja i s obzirom da sam ja bila nadležna za sustav obrazovanja, drugi sustavi se nisu nažalost pokrenuli, međutim ti lažnjaci su dolazili iz različitih sveučilišta u Hrvatskoj i u inozemstvu. Najveći dio tih lažnih diploma bilo je karaktera da su pojedinci falsificirali dokumente i onda smo mi provjerom u komunikaciji sa sveučilištima utvrdili da su to lažnjaci. Što se tiče ovog spornog sveučilišta u Banja Luci, nažalost oni nisu niti odgovarali na naše upite za provjerom što je samo po sebi sumnjivo jer bi svakom sveučilištu trebalo biti u interesu da se oni koji se krivo predstavljaju kao završeni studenti razotkriju. Oni nisu niti odgovarali tako da sam ja dala naputak školama da se ne zapošljavaju oni čije se diplome ne mogu provjeriti, konkretno i iz oviuh sveučilišta u BiH", objasnila je Divjak.

Što je s digitalnom bazom?

Oni koji su uhvaćeni s lažnim diplomama, dobivali su izvanredni otkaz ugovora o radu.

"I prijavu policiji i DORH-u i onda je u nadležnosti policije bila provedba postupaka. Koliko se ja sjećam, neki od tih sudskih postupaka su imali završetak u smislu prvostupanjskih presuda koje su bile uvjetne zatvorske kazne, međutim veliki problem je nastao i zbog toga jer je nešto od toga ušlo u zastaru. Zato sam i predlagala da se donese posebni zakon koji bi na razini države regulirao da nema zastare za varalice", rekla je Divjak dodavši da u politici i nije bilo nekog sluha za to.

Na upit zašto ne postoji neka digitalna baza diploma gdje bi poslodavac mogao provjeriti jesu li one legitimne, Divjak odgovara:

"Isto smo prije malo više od dvije godine počeli projekt Ministarstva znanosti, uprave i CARNET-a. To je pokrenuto i mislim da bi to ove ili sljedeće godine trebalo zaživjeti. Naravno, on će samo vrijediti za diplomante iz Hrvatske, nećemo u njega moći stavljati diplome koje su iz inozemstva, zato i tu treba mehanizam da Agencija za znanost i visoko obrazovanje provjerava takve institucije", rekla je.

Retrogradna provjera

Svakoj državi, kaže Divjak, trebalo bi biti u interesu da ima dobar sustav provjere.

"Neće to biti na razini da se provjerava nečije znanje, ali se institucija koja je izdala diplomu i sama diploma moraju provjeriti jer to moramo raditi. Vidite da imamo jako puno propitivanja u javnosti i za čelne ljude različitih institucija", kazala je.

S time da se diplome neće retrogradno provjeravati, Divjak se ne slaže.

"Ja mislim da bi ih trebali provjeravati onako kako smo u sustavu obrazovanja i napravili. Dakle, sve diplome, mi smo provjerili gotovo 70 tisuća diploma i svjedodžbi da bi sustav očistili varalica. Tako se može napraviti i za sve institucije, a to županija, država i grad mogu napraviti, i retrogradno", zaključila je Divjak.