Dubravka Šuica navodno je na sjednici Predsjedništva HDZ-a izjavila kako je "evidentno da mediji pokušavaju srušiti HDZ", što se vidi iz činjenice da neki "Banovinu zovu Banijom".

To je navodno izgovorila žena koja je potpredsjednica Europske komisije za demografiju i demokraciju.

Nije joj prvi takav biser. Podsjetimo se nekih.

'Ja sam kuma vaše televizije'

Prošle godine Dubravka Šuica javila se u emisiju Dubrovačke televizije kako bi reagirala na izjave gledatelja koji je spomenuo njezinu imovinu i zapitao se otkud joj toliki novac.

- Evo kuham večeru pa čujem da se moje prezime nešto spominje u ovoj vašoj emisiji. Bilo je zanimljivo slušati vašega slušatelja, ali je još bilo zanimljivije slušati kako vi niste reagirali, dragi gospodine Pasko Tomaš, kad gospodin iznosi objede, neistine, dezinformacije. Podig'o je s pet na sedam milijuna eura. Zaista nevjerojatno kako se neki ljudi tako bave takvim dezinformacijama i kako zapravo ga vi niste opomenuli. U ovoj državi postoji institucija ove države, ovo je jedna ozbiljna, suverena, hrvatska, europska država i čudi me da niste reagirali na takav jedan direktni napad i objedu, opsjednutost zapravo, jako mi je žao.

- Ja znam da ste vi vrstan novinar, da je vaša emisija jako gledana, ja sam je čula iz kuhinje, ali zaista sam se iznenadila da niste imali nekakvu reakciju i stoga evo moja, moja želja bi bila da na neki način ipak onemogućite da se na taj način govori o bilo kojem pojedincu, bilo kojem Hrvatu, Hrvatici ili građaninu ove države i zaista mi je žao ako se na taj način želi steći popularnost. Vi ste popularni, vi ste vrlo popularan novinar, vrlo popularna emisija. Ja sam kuma vaše Dubrovačke televizije i jako sam sretna što sam u ono vrijeme mogla to biti. Međutim, zaista mi je žao da dopuštate da se građani nabacuju smećem, muljem, blatom, na moju malenkost - rekla je voditelju.

Voditelj: 'Vidimo se za dva dana.' E, ne vidimo

On je odjavio emisiju s riječima:

- Vidimo se za dva dana.

E, ne vidimo.

Emisije nije bilo dva dana kasnije iako je bila najavljena i u TV programu. Iz Dubrovačke televizije rekli su da razlog skidanja emisije s TV programa nije intervencija političara, već se zbog pandemije korona virusa emitirala povremeno.

Podsjetimo, Express je 2019. godine objavio detalje iz tri istrage protiv Dubravke Šuice i njezinog muža. USKOK ju je istraživao oko gradnje javne garaže u Dubrovniku, Porezna uprava oko nesrazmjera imovine i zatim oko 'crnog' novca na suprugovom računu.

Vjetar joj otpuhao stavove

Obitelj ne vidim samo u tradicionalnom obliku. Ja definiram obitelj na progresivniji način, rekla je 2019. Dubravka Šuica na saslušanju na kojem je dobila zeleno svjetlo Odbora za ustavna pitanja, što je bio korak prema izboru za mjesto potpredsjednice Europske komisije. No njezini odgovori o pravima LGTB osoba, brakovima, transrodnim osobama, pa i pobačaju iznenadili su kolege HDZ-ovce, pogotovo zato što je sve do saslušanja imala suprotne stavove o tim pitanjima.

- Pa Dube je svaki put u Europskom parlamentu glasovala konzervativno, osim kad je u pitanju bila Istanbulska konvencija. Očito ju je Europska unija promijenila - rekao je za 24sata njezin stranački kolega vidno potresen njezinim odgovorima na saslušanju.

Hoćete li zastupati prava svih? LGBT osoba? Prava manjina poput migracija? Prava žena da odluče o svojem tijelu?, pitanja su kojima su zastupnici rešetali Dubravku Šuicu.

Ona je odgovorila: - Jednakost, vladavina prava, ljudska prava i prava manjina te jednakost spolova temeljne su vrijednosti - nemojte se bojati i sumnjati u moja stajališta - rekla je.

VIDEO: Ovako Šuica, profesorica engleskog, priča engleski

Kroejša spiking

Dubravka Šuica 2019. godine tijekom saslušanja pred nadležnim odborima Europskog parlamenta odgovarala je na pitanja članova odbora na engleskom jeziku.

Šuica je 1981. završila anglistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, bila na doškolovanju na University of Buffalo u New Yorku, a kasnije je 'brusila zanat' kao profesorica engleskog i njemačkog jezika u Osnovnoj školi Lapad u Dubrovniku, i to sve do 1988.

Dvije godine poslije je provela na istoj poziciji u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje u Dubrovnik te još dvije u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića u rodnom gradu.

Od 1994. do 2000. bila na poziciji profesorica engleskog jezika na Veleučilištu u Dubrovniku.

Ovako priča engleski

Profesorica Šuica: 'Uspijeh' i 'svijetlo'

Ovo je sa službenog profila Dubravke Šuice iz 2019. U kratkom opisu uz fotografiju uspjela je napraviti čak dvije pravopisne greške. 'Svjetlo' se inače piše bez slova 'i', kao i riječ 'uspjeh'.

Ovo je brodica Dubravke Šuice: Može primiti i do 12 putnika

Dubravka Šuica prijavila je Europskoj komisiji samo ono što je morala.

Njihovi propisi su blaži, pa europski dužnosnici ne moraju detaljno prikazati imovinu.

Šuica je morala Komisiji predati izjavu o financijskim interesima, u kojoj je šturo nabrojila svoju imovinu, no u njoj nije prijavila 12-metarsku jahtu Dubica, čija se sadašnja vrijednost procjenjuje na više od 1,3 milijuna kuna.

Nije prijavila ni stan

Naime, prema pravilima EU, Šuica je morala prijaviti nekretnine u svom i suprugovu vlasništvu, ali ne i ostalu imovinu koja glasi na supruga. Osim ako ne postoji sumnja u potencijalni sukob interesa.

Kako je vidljivo u registru plovila, u kojem se ova jahta vodi kao brodica, Dubica glasi na supruga Stijepu. Iako je u principu nije trebala prijaviti Komisiji, jahta je godinama u njihovu vlasništvu, a njezina stara imovinska kartica više nije javna.

Nije prijavila ni četverosoban stan od 91,36 kvadrata na križanju Branimirove i Ulice Ljudevita Posavskog u Zagrebu. Budući da ne glasi ni na nju ni na supruga nego na kćer Mirtu, ni njega nije trebala navesti. No činjenica jest da je stan kupljen 2011. godine za minimalno 205.000 eura, dok je kćer bila studentica. Vrlo teško da bi ga sama mogla kupiti u to vrijeme.