Svi će oni zaraditi više od 500 mil. kuna na propasti Agrokora

Ante Ramljak angažirao je ukupno 142 osobe za savjetnike u Agrokoru.

Oni su vodili proces zadnjih više od godinu dana. Mnogi su se pitali je li potrebna tolika vojska ljudi, a izvanredna uprava kaže da je obavljen ogroman posao.

Foto: 24 sata Prema procjenama iz same izvanredne uprave, ako nagodba uspije do početka srpnja, savjetnici će koštati oko 500 milijuna kuna. Ako se zakon produlji, zaradit će i više. Osim mjesečnih troškova, svi oni imaju pravo na posebnu nagradu u slučaju uspjeha nagodbe. Prema posljednjem dostupnom izvješću, za savjetnike je do kraja veljače otišlo ukupno 294 milijuna kuna. Najviše koštaju upravo oni za restrukturiranje, među kojima su članovi Borg grupe. Do kraja veljače na njih je otišlo 144,7 milijuna kuna. Njih predvodi Alix partners, a angažirali su kao podizvođače gore navedene tvrtke iz kojih su ljudi koji su stvarali zakon. Na pravne savjetnike je otišlo 99,5 milijuna kuna, na financijske 37,1 milijun kuna, a na ostale 12,7 milijuna kuna. Među pravnim savjetnicima je i društvo Gajski, Grlić, Prka i Partneri. Jedan od osnivača tog ureda je Mladen Prka, dugogodišnji prijatelj i privatni odvjetnik Ramljaka, koji je dobio posao nakon što je Ramljak došao u Agrokor. Koliko je novca isplaćeno svakom od savjetnika, nikad nije službeno objavljeno. Samo na osnovi objavljenih faktura, za neke se može približno izračunati. Novi povjerenik Fabris Peruško obećao je objaviti točne iznose kad je stupio na dužnost. Ali dosad to nije učinio.

Grupa Borg: Svaki otpor je uzaludan

Martina Dalić se branila da nije ona izabrala članove svoje tajne grupe za savjetnike u Agrokoru i tako im osigurala milijunske poslove.

- Selekciju je radio ugledni Alix partners - poručila je u svoju obranu Dalić.

No nova grupa mailova koju je objavio portal Index dokazuje i ono što se prije sumnjalo. Prvo su Ramljak i ostali koji su sudjelovali u pisanju zakona izabrali Alix partners za savjetnika za restrukturiranja u Agrokoru. A isti dan je Alix partners potpisao ugovore s njihovim tvrtkama. Teško je povjerovati da je to slučajnost iako iz Vlade uvjeravaju da je sve čisto.

Dapače, iz mailova je vidljivo da ponuda Alix partnersa nije bila najjeftinija nego su bile još tri jeftinije od međunarodnih uglednih kuća. Međutim, one su odbačene kao nedovoljno dobre po elementima koji su traženi. Izabran je Alix partners po cijeni od milijun eura mjesečno. Od tih otprilike sedam i pol milijuna kuna koje su dobivali mjesečno od Agrokora, dio kolača je proslijeđen onima čiji ljudi su bili u tajnoj Dalićkinoj grupi koja je pisala zakon, a zatim su postali savjetnici. Prema objavljenim tjednim fakturama, Texo Management je plaćen 971.000 kuna mjesečno. Ta bivša Ramljakova tvrtka, u vlasništvu njegova prijatelja Tomislava Matića, je u cijeloj 2016. godini imala prihod od 1,3 milijuna kuna, a nakon tog ugovora toliko će zarađivati u mjesec i pol. Altera Corporate Finance je od Alixa dobio ugovor od oko 980.000 kuna mjesečno, a njihov Branimir Bricelj je sudjelovao u pisanju zakona i postao savjetnik. Alix je odmah angažirao i InterCapital, čiji Tonći Korunić je bio dio Dalićkine grupe. Cijena nije dosad iscurila u javnost. Na kraju, Alix je izabrao i komunikacijski ured Laco, Colić i partneri za nešto manje od 300.000 kuna mjesečno. Nitko iz toga komunikacijskog ureda nije sudjelovao u izradi zakona, ali su ranije radili za Dalić, a i prije nego što je Alix izabran za savjetnike su došli raditi za Ramljaka u Agrokor.

Svi ugovori su potpisani 25. travnja prošle godine i oni su zatvorili krug. Ljudi iz tvrtki koji su napisali zakon i propisali da se mora dovesti izvanredni povjerenik koji neće biti neki od postojećih upravitelja, sad su napokon naplatili svoj “trud”. Iz talijanskog zakona koji je bio uzor za “lex Agrokor” je izbačeno da u njegovoj primjeni ne smiju sudjelovati tvrtke povezane s povjerenikom. Ali je zato dodana zakonska odredba da mora angažirati savjetnike.

- Grupa Borg, sretan Vam Uskrs. Ponosan sam što jašem s vama! - napisao im je Ramljak.

Zanimljivo je kako je Dalićkina grupa Ivicu Todorića do 10. travnja nazivala Borgom, no kad je Ramljak zbacio Todorića, preuzeli su i njegovu oznaku - Borg. Termin Borg odnosi se na rasu iz svemira u serijalu “Star Trek”. Radi se o visokotehnološkim i kibernetičkim organizmima koji funkcioniraju kao kolektiv bez vlastite individualnosti. Borg prisilno asimilira nove pripadnike uz moto “Otpor je uzaludan”.

U toj komunikaciji više nema Martine Dalić, ali niti Borisa Šavorića iz odvjetničkog ureda Šavorić i partneri. Iako je Šavorić prvi predložio u tajnoj grupi da se napravi poseban zakon, taj ured jedni nije izabran za savjetnika. Nije poznato gdje je pukla ljubav jer je nakon imenovanja Ramljak kao svoj službeni mail naveo onaj Šavorićev.

- Moja veza sa Šavorićem je nikakva - ustvrdila je ove godine Martina Dalić na saborskom odboru.

Mailovi pokazuju da to nije točno, nego je s njima, kao i ostalima, imala intenzivnu komunikaciju u pripremi “lex Agrokora”. Dok nisu otkrivena imena uključenih, Dalić je tvrdila da su svi radili besplatno. Ali svi osim Šavorića su dobili milijunske ugovore kasnije. Šavorić sam po statutu Odvjetničke komore nije smio raditi besplatno za Vladu. To je zabranjeno, a prije godinu dana je Komora najavila provjeru slučaja.

- Provjere su još u tijeku i nikakva odluka nije donesena - odgovorili su nam u četvrtak iz HOK-a iako je neobično da provjera traje godinu dana.

Mailovi otkrivaju i da je Ramljak nudio ugovore ostalim partnerima preko tvrtke Texo Management. Iz intervjua koje je dao Alastair Beveridge, šef Alix partnersa, jasno je da je već bio dogovorio suradnju sa svima u trenutku kad je potpisan ugovor s njima. A upravo oni su ga odabrali. Beveridge je to pravdao potrebom za lokalnim stručnjacima i jer su upućeni u problematiku.

Na kraju je Ramljak otišao kad je otkriveno koliko je njegova bivša tvrtka zarađivala. HDZ-ovci su tad govorili da neće dopustiti blaćenje stranke.

U četvrtak su i premijer i ministri, unatoč svemu, čvrsto bili uz Martinu Dalić.

- Što god treba ćemo razjasniti, ali ja ne vidim ništa dramatično u mailovima. Ne vidim tu niti loše namjere niti ičega nezakonitog - poručio je Plenković.

Ponovio je da je prije 15 mjeseci kolaps koji je prijetio hrvatskoj ekonomiji bio velikih razmjera.

- Meni je jedino bio bitan globalni interes Hrvatske u toj situaciji. Taj cilj uspijevamo ostvariti i smatram da će se ostvariti cilj da kompanija i ljudi rade. Nije došlo do krize megarazmjera i to je bio cilj zbog kojeg smo se angažirali - ustvrdio je Plenković.

Nije mu se svidjelo i što novinari uspoređuju Dalić i Ramljaka, tvrdio je da ju ne štiti i pokriva.

- Što ste vi navalili na potpredsjednicu Vlade, a gospodarstvenici su joj dali nagradu da je to bio najbolji potez 2017. godine - rekao je novinarima.

Opet je najavio i da će popraviti zakon ako je potrebno iako je to obećao i nakon odlaska Ramljaka kako bi se spriječio sukob interesa.

Plenković nije propustio naglasiti da je i oporba mogla reagirati amandmanima na zakon, a posebno je prozivao Most da su u sve bili uključeni i u svemu sudjelovali, a sad traže ostavke Dalić i njega. Mostovac Nikola Grmoja mu je uzvratio da oni nisu ni bili dio korespondencije, izašli su iz Vlade zbog Agrokora.

- Premijer čistim spinom pokušava prozvati Most. Mi nemamo nikakav interes. Mi smo htjeli stručnu financijsku analizu Agrokora, a na kraju je glavnu riječ vodio pravnik Boris Šavorić, koji je naknadno ubačen - rekao je Grmoja.

Podsjetimo, Most je u veljači, kad je tajna grupa osnovana, još bio u Vladi. Oni su i glasali za “lex Agrokor”. U grupu su oni predložili ljude Zaklade za etično financiranje čiji prijedlozi nisu prošli.

- Martina Dalić je vodila cijeli proces i očigledno ga je privatizirala. Način na koji je to napravila pokazuje da su svi detalji oko ‘lexa Agrokor’ dogovoreni, komunicirani i odrađeni izvan institucija. A koji su bili motivi Martine Dalić pokazuje činjenica da su svi dečki naše Margaret Thatcher završili kao savjetnici u Agrokoru s milijunskim nagradama - poručio je Grmoja.

Ponovno će probati inicirati raspravu o ovome u Saboru i istražno povjerenstvo.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u četvrtak je poručio da zbog afere “lex Agrokor” više ne traži ostavku premijera Andreja Plenkovića te potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić jer smatra da za tim više nema potrebe, nego sad, kako ističe, “traži zatvor za krivce i izbore - sad i odmah”. Pozvao je DORH da odmah ispita činjenice.

- Nitko više ne može osporiti ono što je SDP-u mjesecima jasno i na što cijelo vrijeme upozoravamo, a to je da su ‘lex Agrokor’ pisali za osobnu korist, i to isti oni stručnjaci koji su se na njemu poslije besramno obogatili s najmanje pola milijarde kuna - rekao je Bernardić na konferenciji za novinare.

Manji partneri koji podržavaju Vladu kroz tanku većinu od 77 zastupnika, zastupnici manjina Milorad Pupovac i Furio Radin, zatražili su hitan sastanak s Plenkovićem, kao i ranije Ivan Vrdoljak iz HNS-a.

- Ne može cijela koalicija nositi terete koji nisu njeni - rekao je Pupovac. Darinku Kosoru iz HSLS-a je prepiska neprihvatljiva, ali kaže da podržavaju većinu, pa je čak i on poručio da “grupa Borg bude predmet hitne istrage DORH-a”. I u HNS-u su, čini se, sve manje spremni podržavati Dalić.

Ivica Todorić iz Londona smatra da su mailovi dokaz kako su Dalić i Plenković omogućili posebnoj skupini zaradu. Kako je Alix partners američka kompanija, najavio je da će sve prijaviti FBI-ju.

Martina Dalić za Jutarnji list rekla je kako ništa nije slučajno u svemu što se oko Agrokora događa već mjesecima.

- Preko mene želi srušiti nagodbu i gurnuti državu u politički i ekonomski kaos. Sadašnji napad aktivirala su dva događaja. Odluka o izručenju Todorića u kojoj je sutkinja odbacila tezu o političkom progonu te odluka Ustavnog suda koje je potvrdio ustavnost lex Agrokora. Za neke je ovo zadnja prilika da sruše nagodbu - rekla je Dalić.

