Svi čekali noć: Velike gužve su prema Zagrebu, zastoji na A1

Iako je prošlo 21 sat, čini se kako su mnogi vozači odlučili čekati da popuste vrućine i navečer krenuti s mora. HAK u 21 sat javlja da je pojačan promet na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Čitateljica nam je poslala fotografiju stanja kod Vukove Gorice uz napomenu da 'sve stoji'.

Foto: 24sata

Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.

Pokretanje videa... VIDEO Gužve na A1 | Video: čitatelj/24sata

Između odmorišta Nadin i čvora Zadar istok u smjeru Zagreba pokvario se autobus pa se promet vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat.

Foto: Hrvatske autoceste

Foto: Hrvatske autoceste

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Popovača i Križ, na 85. kilometru u smjeru Bregane, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina, kod Otrića, vozi se usporeno kroz zonu radova.

Gužva je i na Krčkom mostu, gdje se u smjeru kopna kolona proteže od Njivica.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.