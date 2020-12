Stožer je postrožio mjere, one koje su trajale do 21. prosinca se produžuju, a donesene su i nove. Na privatnim okupljanjima najviše se može okupiti 10 ljudi i to iz dva različita kućanstva. Misna slavlja se mogu održavati samo 24. i 25. prosinca, sukladno preporukama HZJZ-a. Po jednom vjerniku mora biti osigurano sedam kvadratnih metara, a isto toliko i na projekcijama i kulturnim događajima.

Uvodi se i zabrana napuštanja županije u kojoj netko ima prebivalište ili boravište.

"Zabrana se ne odnosi na osoblje nužno za održavanje i opskrbu, održavanje zdravstvenih i veterinarskih službi, dostave lijekova, komunalnih službi, zaštitarske službe i medije, pacijente koji zahtijevaju medicinsku srkb, putovanja s posla na posao, žurne i operativne službe te diplomatsko osoblje.", rekao je Božinović.

Dopušteno je kretanje između Zagreba i Zagrebačke županije. Prilikom ulaska i izlaska iz županija nužno je držati se mjera distance, imati iskaznicu koja prikazuje pripadnost onima koji su uključeni u iznimke.

Propusnice izdaju županijski stožeri, a nove mjere i ograničenja traju do 8. siječnja 2021. godine. Uvođenje propusnica počinje 23. prosinca.

Inače, suprotno nekim najavama ovih dana, oni koji su uplatili neke aranžmane, moći će napustiti svoju županiju.

Krunoslav Capak je pojasnio što znači sedam kvadrata po vjerniku - to znači 2,6 metara razmaka među ljudima u crkvi. Dodao je i da za okupljanja ispred crkve vrijedi mjera o okupljanju najviše 25 ljudi. Dodao je da će ići i preporuka da sve mise na Badnjak završe do 22 sata. Dodao je i da je preporuka da svaki drugi red u crkvi bude za sjedenje.