Svi mi u centru: Želimo da nam domovi ubuduće budu sigurni

Neposredno nakon razornog nedjeljnog potresa, na Facebooku se oformila grupa jednostavnog, konkretnog imena: Potres u Zagrebu - Svi mi u centru.

Podsjetimo, iako vjerojatno Zagrepčane na to ni ne treba podsjećati, snažan potres pogodio je glavni grad, a najveću štetu u podrhtavanju pretrpio je centar i stare zgrade kojima je napučen. Grupa koja sada broji preko dvije tisuće članova nastala je kao promptna reakcija na uništeno susjedstvo, a osnovala ju je novinarka Večernjeg lista Vesna Blašković.

Foto: Boris Scitar

- Napravila sam to odmah nakon potresa. Shvatila sam da mi je, kao stanarki centra i kao osobi kojoj je u interesu da što prije dođe do korisnih informacija, to je jako teško izvesti. U ovako ekstremnim i kaotičnim uvjetima nije bilo mjesta na kojemu su sve informacije, na kojemu je sve objedinjeno - priča nam Vesna.

U grupi se može naići na raznolika pitanja i jednako tako raznolike odgovore. Neki upisi su samo poruke ohrabrenja ili pohvale, ali većina njih odnosi se na konkretne, konstruktivne situacije kao što je procedura oko saniranja štete, informacije o dolascima dimnjačarima ili kontakti odgovornih osoba.

- Odmah se javilo puno ljudi. Odvjetnici, statičari, arhitekti, gradski vijećnici... Počele su cirkulirati korisne informacije. Ljudi razmjenjuju sve što mogu, od kontakta statičara do značenja naljepnica, brojeva majstora, dimnjačara... apsolutno sve. Ja administriram grupom i pokušavam sve zadržavati na pristojnom i korisnom levelu komunikacije. Ima efekta i to me jako veseli. Ideja je bila da se u prvom trenutku povežemo i razmijenimo korisne informacije, a da se s vremenom formira neka inicijativa da nam domovi u budućnosti postanu sigurni. Ne samo lijepi, nego i sigurni. I onda inicijativu uputiti na adrese koje imaju mandat da to rješavaju - pojašnjava Vesna i dodaje kako ljudi jako dobro reagiraju na grupu.

- Očekujem da ćemo ići u dva smjera. Jedan je da se krene sa skupljanjem novca za najugroženije. A, drugi je da, u dogovoru sa strukom i institucijama, nastupimo partnerski i učinimo što možemo da nam stanovi postanu sigurni. Ne samo za nas, već za one koji stalno borave u centru, od ljudi koji su tu poslom do turista. Svjesni smo da će to biti dugotrajan i bolan proces, ali koliko god situacija bila ekstremna, mislim da je ovo dobra polazna točka da se to riješi - kaže nam Vesna Blašković.

Tema: Hrvatska