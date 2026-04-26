Komentari 7
STRAH NA VEČERI

SVI POD STOL! Ovako su se gosti štitili nakon napada na Trumpa

Muškarac naoružan sačmaricom pucao je na agenta Tajne službe tijekom svečane večere Donalda Trumpa s Udrugom dopisnika, rekao je dužnosnik FBI-a za Reuters. Agent je pogođen u području prekrivenom zaštitnom opremom i nije ozlijeđen. Nakon zvuka pucnjeva, sudionici večere u hotelu Hilton odmah su prestali razgovarati i ljudi su počeli vikati „Dolje, dolje!“ Stotine gostiju sagnulo se pod stolove dok su časnici Tajne službe u borbenoj opremi utrčali u blagovaonicu. Trump i prva dama sagnuli su se iza podija prije nego što su ih časnici Tajne službe izveli. Nitko nije ozlijeđen.
U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump rushed out of the White House Correspondents' Association dinner
Foto Evan Vucci/REUTERS
Foto: Evan Vucci/REUTERS
