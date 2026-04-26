STRAH NA VEČERI
SVI POD STOL! Ovako su se gosti štitili nakon napada na Trumpa
Muškarac naoružan sačmaricom pucao je na agenta Tajne službe tijekom svečane večere Donalda Trumpa s Udrugom dopisnika, rekao je dužnosnik FBI-a za Reuters. Agent je pogođen u području prekrivenom zaštitnom opremom i nije ozlijeđen. Nakon zvuka pucnjeva, sudionici večere u hotelu Hilton odmah su prestali razgovarati i ljudi su počeli vikati „Dolje, dolje!“ Stotine gostiju sagnulo se pod stolove dok su časnici Tajne službe u borbenoj opremi utrčali u blagovaonicu. Trump i prva dama sagnuli su se iza podija prije nego što su ih časnici Tajne službe izveli. Nitko nije ozlijeđen.