Svi pohrlili na Bačvice: Vani je 30°C, a sutra će biti još vruće

Nakon kišovitog i hladnog svibnja, stigao je potpuni drukčiji lipanj i opravdao naziv prvog ljetnog mjeseca. Temperatura je skočila na 30 stupnjeva i splitske su plaže danas, prvi put ove godine, pune kao šipak.Napravili smo "đir", i uvjerili se - ljeto je počelo!

Kao što kaže stih pjesme "Od Kašjuna pa do Bena", marjanske su plaže dobro popunjene. Kao i ona na Žnjanu, iako se oblaci prašine dižu sa svakim automobilom koji stigne na improvizirano prašnjavo parkiralište.

- Daj, pa ovo triba više uredit, ne može se disat, kaže nam Stipe, konobar u jednom od također improviziranih žnjanskih kafića.

- Bit će dogodine, odgovaramo mu, rekao je gradonačelnik da sve ide po planu.

Ali kupači se ne bune na prašinu, nego na temperaturu mora:

- Prehladno je, još ću se par dana samo sunčati, rekla nam je jedna gospođa u najboljim godinama.

More još nije ugodno za kupanje

I stvarno jest, temperatura mora je tek 20, trebat će još malo do dođe do ugodnih 23-24.

Ostavljamo Žnjan i dolazimo na Bačvice, kultnu splitsku pješčanu plažu u samom centru grada.

Očekivano, prava "košnica", ludilo.

Puno kao šipak, domaći, stranci, ljudi svih rasa...

Na pijesku je teško pronaći mjesto za ručnik, kafići su puni, a igra se i picigin, naravno.

- I missed it!, povikao je tamnoputi mladić koji je zaigrao popularnu igru s iskusnom domaćom ekipom nakon što je promašio oguljenu tenisku lopticu.

Dojam je da je najviše Amerikanaca. Lako ih je prepoznati, uvijek su u većim grupama, bljedunjavi su, ispijaju pivo i prže se na suncu.

Neka ih, i njih i svih drugih, i nek nam dođu i dogodine i prikogodine!, zaključio je stariji gospodin, iznajmljivač suncobrana.

Sutra još toplije, čak do 32

Sutra bi pak temperature trebale biti još i više. Zbog pritjecanja tople zračne mase s juga, nedjelja donosi nastavak sunca, ali i daljnji porast temperature zraka. Tako će posvuda temperature biti 2 do 3°C više nego u subotu.

Prevladavat će sunčano i vrlo toplo, ponegdje vruće. Na sjeverozapadu unutrašnjosti i u gorju prolazno može biti umjerene naoblake, no zadržat će se uglavnom suho. Vjetar na kopnu većinom slab. Duž obale će puhati slaba do umjerena bura, osobito ujutro, a potom okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu između 14 i 19, na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 °C.