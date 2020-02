Svi se rugaju Trumpu: Čestitao krivoj državi pa izbrisao status

Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je nakon pobjede Kansas City Chiefsa nad San Francisco 49ersima u finalu Super Bowla čestitao timu na pobjedi, ali i „Velikoj državi Kansas“ - piše Sports Illustrated.

Ipak, Kansas City ne nalazi se u državi Kansas, već u državi Missouri.

Lol Donald Trump congratulating Kansas for winning the Super Bowl is so great I can't stand it. pic.twitter.com/1w3vaSJp6n

- Čestitam timu Kansas City Chiefs na sjajnoj igri i fantastičnom povratku, pod ogromnim pritiskom. Tako ste dobro predstavili veliku državu Kansas i, zapravo, cijeli SAD - napisao je Trump.

Trump je očito shvatio svoju pogrešku, jer je tweet izbrisao nekoliko minuta kasnije.

Bivša senatorica države Missouri, Claire McCaskill objavila je sliku Trumpovog tweeta s opisom:

- To je Missouri, a vi ste idiot - stoji u njenoj objavi.

Trump se nekoliko minuta kasnije ispravio te objavio isti tweet, ali s državom iz koje tim zapravo je.

Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!