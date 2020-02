Čudesni Pat Mahomes protiv granitne obrane San Francisca

U ponoć i 30 minuta kreće najveći svjetski sportski spektakl - Superbowl.

Ovogodišnje izdanje donosi nam okršaj između Kansas City Chiefsa i San Francisco 49ersa. Jedna momčad na titulu čeka 50 godina, a druga 25... Obje previše!

Na jednoj strani nalaze se San Francisco 49ersi. Nevjerojatno čvrsta obrana, dobar napad probijanjem, solidna ofanzivna linija i neloš quarterback koji je najbolji kad ne ovisi sve o njemu. A Ninersi su tako i igrali. Pa Jimmy Garoppolo bacio je loptu tek osam put u pobjedi protiv Packersa u finalu konferencije. To je bilo normalno možda prije nekoliko desetljeća, ali danas sigurno ne!

Na drugoj strani nalaze se Kansas City Chiefsi. I nestvarno dobar quarterback Patrick Mahomes. Mahomes je stroj. On je strojnica. Mašina za polaganja, mašina za brzo nabijanje jardi, mašina za preokrete, dominaciju i pobjede bilokoje vrste. U prvoj ovosezonskoj utakmici u doigravanju Chiefsi su nakon prve četvrtine od Houston Texansa gubili 21-0. To je u NFL-u ogromna razlika. Dostižna, no ne baš lako. A onda je Mahomes bacio četiri polaganja u drugoj četvrtini koju su Chiefsi dobili 28-3. Na kraju utakmice? Rezultat 51-31...

Imaju Chiefsi i fantastično brze hvatače, neloše probijače, a obrana im je - u redu. Ništa posebno, no naposljetku takav je i napad Ninersa...

Šanse? Kladionice kažu gotovo 50-50. Tek malu prednost daju Chiefsima...