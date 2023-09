'Svi smo u autobusu vrištali zbog nesreće. Ugašen je mladi život, ovo je strašna tragedija'

Ovo je strašna tragedija. Nemam riječi. Zvali su me ljudi i, kad sam čuo što se desilo, odmah sam popio dvije tablete za smirenje. Strašno je to što se desilo. Normalno radite 30 godina i onda se desi ovakav horor. Baš sam potresen, ne mogu doći k sebi od šoka. Vjerujem da ću tek za koji dan shvatiti što se stvarno dogodilo. Užasno mi je žao djevojčice, njene obitelji, žao mi je i vozača. Ma grozno je sve to skupa, rekao nam je, gotovo u dahu, Mario Jertec, vlasnik firme Eko trans.

Kamion te tvrtke je malo prije 13 sati u Zagrebu naletio na djevojčicu. Sve se odvilo u zagrebačkom naselju Žitnjak, u Ulici Žitnjak. Nesretna djevojčica od siline udara teretnog vozila na mjestu je preminula.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Danas, 8. rujna, oko 12.40 sati u Zagrebu, na kolniku Ulice Žitnjak, dogodila se prometna nesreća, nalet teretnog vozila na dijete, od čega je preminulo na mjestu događaja. Očevid je u tijeku - objavila je odmah nakon nesreće policija.

Jertec dodaje kako nije uspio doći do vozača kamiona.

- Ne znam u kakvom je stanju. Ma grozno, čovjek je samo došao odraditi svoj posao - kaže.

Djevojčica, koja navodno pohađa treći razred osnovne škole, kažu nam očevici, izlazila je iz autobusa, pri čemu je na nju naletjelo teretno vozilo. Sve je bilo u blizini pješačkog prijelaza. Mještani, inače susjedi djevojčice i njene obitelji, šokirani su i potreseni tragedijom. Kako kažu, na tragičan način ugašen je jedan mladi život.

- Poznajem obitelj. Prežalosno. Vrlo su dobri ljudi, nitko ne zaslužuje ovo doživjeti. Iskrena sućut obitelji - rekao nam je u prolazu jedan susjed.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Tragedija se, ističu, mogla spriječiti. Ali nije bilo sluha.

- Već najmanje dvije godine upozoravamo MUP na mnogobrojne kamione koji prolaze ovuda, brzo voze, nerijetko se ludiraju po cesti. Osobno sam zvala policiju, neki su dobili kazne, ali uzalud. Ništa se nije promijenilo. Tražili smo i nadzorne kamere, mjerače brzine, bilo što, ali dok se ovakva tragedija ne desi, nitko ništa obično ne poduzme - oštra je Sanja Šutej, predsjednica Mjesnog odbora Žitnjak.

Nakon naleta kamiona na dijete koje je izlazilo iz autobusa, putnici u vozilu mahom su počeli vrištati.

- Sve je bilo puno krvi, prestrašno - dodaju potiho te kažu kako je nesretnu djevojčicu nakon udara vozilo vuklo nekoliko metara.