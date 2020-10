Svi stanovi Dragana Kovačevića - skriva li negdje još neki?

Deset dana nakon što smo u 24sata otkrili da posrnuli šef Janafa ima skrivena još četiri stana, policija je pretresela stan na Novoj cesti i na pretraživanje iz Remetinca doveli su Dragana Kovačevića

<p>Policija je u ponedjeljak kasno popodne pretresla još jedan stan palog šefa Janafa Dragana Kovačevića, a riječ je o stanu koji glasi na njegovu suprugu i nalazi se na zagrebačkoj Trešnjevci na adresi Nova cesta 83. </p><p>Inače, 24sata je već prije deset dana pisao o njegovim skrivenim stanovima.</p><p>24sata je u zemljišnim knjigama krajem rujna otkrio još četiri stana kojemu se kao vlasnici vode Kovačevićeve tvrtke. Ni jedna od tih tvrtki nema zaposlenih, poslovanje im nije ni blizu dovoljno da bi mogli kupiti takve nekretnine. I ni jedan od ta četiri stana se ne koristi u poslovne svrhe, primjerice, da se u njima nalaze uredi. U razgovoru sa susjedima saznali smo da tri očito stoje prazna, a jedan se dugoročno iznajmljuje. Prema cijenama u tim novijim zgradama, približna vrijednost ova četiri stana je minimalno 3,5 milijuna kuna.</p><p>Ni na jednom nema tereta kredita, a najzanimljiviji je onaj u Veslačkoj. Tu zgradu u kojoj su se stanovi prodavali po cijeni od 2300 do 2700 eura za kvadrat je prije dvije godine sagradila tvrtka Alfa stan. Ista ona tvrtka koju vodi i kojoj je jedan od suvlasnika Dean Šparavec, a u čijoj je garaži ispred vile Kovačević sakrio prije uhićenja automobil s milijun eura u gotovini. Njih dvojica su prijatelji, a u Alfa stanu je do lani bio suvlasnik i drugi Kovačevićev partner - bivši bankar Željko Udovićić.</p><p>Prema zemljišnim knjigama, stan u toj pametnoj zgradi je sredinom 2018. godine kupila Kovačevićeva tvrtka Finkor. Stan je površine gotovo 60 četvornih metara i uz njega ide parkirališno mjesto. Prema prodajnim cijenama, taj stan je vrijedan barem 150.000 eura ili oko milijun kuna. Te godine je Finkor imao 90.000 kuna prihoda i 6000 kuna dobiti.</p><p>Stan je u Adžijnoj ulici i glasi na Finkor,a vlasništvo je upisano još prije Kovačevićeva šefovanja u Janafu, u vrijeme kad je bio član uprave Zagrebačkog holdinga. Na petom je katu i ima površinu od 101,1 četvorni metar, a u toj zgradi stanove ima i bivši šef Holdinga, danas optuženik u aferi Agram - Slobodan Ljubičić.</p><p>Još dva stana nalaze se u istoj zgradi na uglu Harambašićeve i Ulice Livadarski put. To su mali, ali funkcionalni stanovi u kvalitetnoj zgradi. Oba imaju i lođu, a nalaze se na četvrtom katu zgrade. Jedan je nešto manji od 28 kvadrata, a drugi nešto veći od 34 kvadrata. Gradile su ih Stipić nekretnine, a njihov vlasnik Zlatko Stipić je jedan od onih koje će Uskok ispitati kao svjedoke jer su lani na Martinje bili na Kovačevićevoj zabavi. Prije te zabave je on, tvrde istražitelji, primio 1,96 milijuna kuna mita od Kreše Peteka. Ta dva stana glase na Kovačevićeve tvrtke Centar ekonomskog razvoja i Eko-Glob. Susjedi nisu viđali Kovačevića. Kupljeni su 2013. i 2016. godine.</p><p>Uz ova četiri stana koja smo otkrili i uz ona tri koja je sam prijavio, dolazimo do sedam stanova u Zagrebu koji su glasili na Kovačevića, njegove tvrtke ili je bio suvlasnik sa suprugom. Vrijednost je devet milijuna kuna.</p><p>Ali to nije sve.</p><p>Otkrili smo već ranije da je supruga, od koje se razvodi, vlasnica stana od 45 četvornih metara u Branimirovoj koji nije prijavio u imovinskoj kartici.</p><p>Nadalje, njegova tvrtka Finkor je vlasnik stana i poslovnog prostora u Slovenskoj 9, u kojoj je uređen tzv. klub.</p><p>Ali ni tu nije kraj nekretninama. Kovačević je u imovinsku karticu prijavio klijet i oranice u Donjoj Stubici podno Medvednice. Ali ono za što je Kovačević naveo da vrijedi 60.000 kuna je u biti prelijepo uređena kuća s bazenom i s predivnim pogledom. Vrijednost joj je, prema tržištu, barem nekoliko puta veća. </p><p>Ne treba zaboraviti da je policija na dan kad je uhićen Kovačević pretresla i stan u Ban centru, gotovo na samom Trgu bana Jelačića. Samo nam je potvrđeno da je pretresen jer ga je on koristio, ali ni njegove tvrtke niti on nisu formalni vlasnik nikakvog prostora u tom luksuznom kompleksu. </p><p>USKOK je blokirao i stanove u kojima je Kovačević proljetos svoje polovice prepustio supruzi, pa formalno više nije vlasnik. Također i suprugin stan kojeg je od početka ona bila vlasnik. </p><p>Blokiran je tako stan od 160 kvadrata u Tuškanovoj ulici, stan od 112 kvadrata u Bužanovoj ulici, stan od 106 kvadrata na Novoj cesti, stan od 60 kvadrata u Veslačkoj, stan od 101 kvadrat u Adžijinoj ulici, stan od 45 kvadrata u Branimirovoj, prostor tzv. Kluba u Slovenskoj ulici i već spomenuti stan u Harambašićevoj. </p>