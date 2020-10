Dragane odakle lova? Za tajnih 12 milijuna kuna trebao je raditi 39 godina. I ne trošiti baš ništa!

Dragan Kovačević nije prijavio niti kunu ušteđevine u imovinskoj kartici. Dosad su mu istražitelji pronašli 12 milijuna kuna u gotovini koje je pokušao sakriti. Njegov odvjetnik tvrdi da će lako dokazati podrijetlo....

<p>Istražitelji su dosad pronašli čak 12 milijuna kuna u gotovini koje je uhićeni Dragan Kovačević pokušao sakriti nakon što je doznao da mu se sprema uhićenje.</p><h2>Pogledajte video: Tajne veze moćnika i estrade</h2><h2>U Janafu imao 25.700 kn mjesečno</h2><p>Ogroman je to iznos gotovine, pogotovo što je već bivši šef Janafa u imovinskoj kartici nije prijavio niti kunu ušteđevine.</p><p>Radniku s prosječnom plaćom bi trebalo skoro četiri radna vijeka da uštedi toliki iznos i to pod uvjetom da ne troši ništa. Dragan Kovačević nije bio prosječni radnik.</p><p>U Janafu je imao plaću oko 25.700 kuna mjesečno, ali čak i s takvim mjesečnim iznosom na raspolaganju, trebalo bi mu 39 godina da uštedi 12 milijuna kuna. Pod uvjetom da cijelu plaću stavlja na štedni račun.</p><p>I ako se pribroji i bonus od 700.000 kuna koje je od Janafa primio tijekom šest godina, te 50.000 kuna godišnje koje zarađuje od predavanja, to opet nije ni približno dovoljno za uštedjeti 12 milijuna kuna.</p><h2>Nije prijavio dodatna primanja</h2><p>A Kovačević nije prijavio nikakva dodatna primanja, što je po zakonu, kao šef državne tvrtke, morao učiniti ako ih je bilo.</p><p>Istražitelji su prošli tjedan našli oko milijun eura (7,5 milijuna kuna) u automobilu Toyota koje je Kovačević ostavio u garaži ispred vile u Samoboru. Jedan od vlasnika vile je i njegov prijatelj Dean Šparavec. Ali su istražitelji utvrdili da među tih 7,5 milijuna kuna nisu novčanice koje je u banci podigao Krešo Petek, vlasnik Elektrocentra Petek.</p><p>Njega se sumnjiči da je da 1,96 milijuna kuna mita Kovačeviću za poslove u Janafu. Taj novac je oduzet, baca određenu sumnju, ali nije još jasno njegovo podrijetlo.</p><p>Za razliku od toga, za drugih 4,5 milijuna kuna koje su istražitelji pronašli u stanu drugog Kovačevićeva prijatelja, USKOK direktno tvrdi da potiču od kaznenog djela. </p><h2>USKOK mu blokirao osam stanova</h2><p>Porezna uprava je, objavio je Nacional, i prije ovog otkrića, utvrdila nesrazmjer imovine kod Kovačevića od oko četiri milijuna kuna. Kovačevićev odvjetnik Ivo Farčić nam se nije javljao za komentar oko novopronađenih 4,5 milijuna kuna, ali je ranije ustvrdio da neće biti problem dokazati podrijetlo četiri milijuna kuna nesrazmjera.</p><p>- Ako oni to temelje na razlici primanja i vrijednosti imovine i ako to iznosi četiri milijuna kuna, onda ćemo mi to lako riješiti, to nije nikakav problem dokazati porijeklo toga - rekao je Farčić za RTL prije nego su pronađena dodatna 4,5 milijuna kuna.</p><p>To naravno, nije sva Kovačevićeva imovina, to je samo gotovina koju su istražitelji pronašli. Kovačević je prijavio u imovinskoj kartici tri stana vrijedna oko 5,5 milijuna kuna. USKOK mu je blokirao njih osam.</p><h2>Stanovi od devet milijuna kuna</h2><p>Kako smo već pisali, uz tri navedena, blokiran je i stan koji je glasio na suprugu i koji nije prijavio. Također i tri koja glase na Kovačevićeve tvrtke, te famozni prostor kluba u Slovenskoj.</p><p>Ti svi blokirani stanovi vrijede otprilike devet milijuna kuna. Farčić je pak i to relativizirao. Rekao je da on ne vidi nesrazmjer jer vidi tri stana i zaduženje od 400.000 eura koje Kovačević mora otplaćivati. </p><p>- Njegova uspješnost se sastoji u tome da servisira kredite, znam za barem 400.000 eura kreditnog zaduženja i smatram da njegova imovina nije veća od toga. Druga je stvar što su se u nekim medijima pojavile vijest da imovina društava u kojem ima udjele imaju stanove i da oni pripadaju njemu, to je nedopustivo jer bi netko tko je u vlasništvu građevinske firme ima 150 stanova, to jednostavno nije istina. Tvrtke imaju stanove, možda investiraju, nisam upoznat s time, što nije njegova imovina nego imovina tvrtke - rekao je Faričić za N1 prije blokade osam stanova, a nakon što smo objavili da ima još četiri stana na tvrtkama.</p><p>Farčić je načelno u pravu, a imovina tvrtki se ne mora prijavljivati ni u imovinskoj kartici.</p><p>Samo što Kovačevićeve tvrtke nisu baš imale prihod kojim bi mogle pokriti kupovinu stanova. Niti danas u tim stanovima tvrtke posluju. Ali na kraju, sud će utvrđivati koliki je nesrazmjer. </p><h2>Moguće i proširenje istrage</h2><p>USKOK je blokirao vrijednost imovine znatno veću od početno inkriminiranih 1,96 milijuna kuna mita za koje se sumnjiče Petek i Kovačević. A već sad tvrde da je stekao 4,5 milijuna kuna kaznenim djelom.</p><p>A istraga još traje i moguća su daljnja proširenja. </p><p>Kovačeviću je ostao neblokiran jedan mali stan u Harambašićevoj koji glasi na njegovu tvrtku, te kuća s bazenom u Donjoj Stubici za koju je u imovinskoj kartici naveo da vrijedi tek 60.000 kuna, znatno manje od tržišnih cijena za slične nekretnine.</p><p>Velebna grobnica koju ima u Aleji zaslužnih građana na zagrebačkom Mirogoju i koja je vrijedna barem pola milijuna kuna također nije navedena u imovinskoj kartici.</p><p>I tu nije prekršio zakon jer grobna mjesta formalno nisu vlasništvo, pa se ne trebaju navoditi kao imovina. Koliko god vrijedna bila.</p><p>Sasvim druga stvar je kako je do tih grobnih mjesta došao jer se ona ne prodaju živućim ljudima i čuvaju za one koji su svojim radom ostavili trag u hrvatskoj povijesti. </p>