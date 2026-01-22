Obavijesti

News

Komentari 0
AVANTURA NA ANTARKTICI JE IN PLUS+

Svi su dolje! Bivša predsjednica Hrvatske i holivudski zvijezde uživaju u ledenoj avanturi

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 3 min
Svi su dolje! Bivša predsjednica Hrvatske i holivudski zvijezde uživaju u ledenoj avanturi
Foto: Instagramž

Na Antarktici su Kolinda Grabar Kitarović, Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones, Nicole Kidman... Ante Kotromanović je lani imao zahtjevniji pothvat

Admiral

Površinska temperatura mora u području Antarktike izuzetno je niska. Najnoviji podaci pokazuju da je u ovo vrijeme najtoplija površinska voda u regiji oko Antarktike izmjerena kraj Deception Islanda - oko 2,1°C, a najniža je zabilježena kraj Baze Marambio, oko -1,5°C. Za usporedbu, temperature oko 20°C smatraju se minimalnim za ugodno kupanje u moru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: Dobro je prošao sastanak sa Zelenskim
PRATITE NA 24SATA

Trump: Dobro je prošao sastanak sa Zelenskim

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!
SVE JASNO

Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!

Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške
VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'
BUKTINJA NA CESTI

VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'

Na križanju Slavonske i Čulinečke ulice u Zagrebu oko 19.10 sati planuo je automobil. Vozač je na vrijeme izašao iz automobila kad je vidio da je bukitnja zahvatila prednji dio. Vatrogasci i policija su izašli na intervenciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026