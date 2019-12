Svi šute, a Zorice Fadljević (47) iz Sibinja i dalje nema

Zorica Fadljević (47) iz Sibinja zadnji puta je živa viđena 18. studenog u Štamparevoj ulicu u Slavonskom Brodu. Od tada joj se gubi svaki trag osim onog do kojeg je došlo Županijsko državno odvjetništvo po čijem su nalogu uhitili bračni par iz Šumeća. Muškarca M.K. (62) i ženu S.K. (60) iz Šumeća kod Slavonskog Broda 23. studenog su osumnjičili da su počinili ubojstvo, odnosno da su lišili života nesretnu Zoricu.

Uhitili su ih na temelju osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo, ne navodeći koja je to sumnja. Nakon prve reakcije obitelji nestale žene u nedjelju 24. studenog, kada su rekli da ih je policija izvijestila o tome da su uhićeni supružnici, neslužbeno doznajemo da je policajca koji im je došao to reći izrazio i sućut, i to je posljednje što se od njih moglo čuti. Policija se oglasila dva puta, i u oba puta je zatražila pomoć građana da im jave ako nešto znaju o nestaloj Zorici Fadljević, jer se ona nije vratila kući, a niti je njeno tijelo pronađeno.

Šute i osumnjičeni kojima je određen jednomjesečni pritvor i trenutno se nalaze u Požegi. Njih su za sada posjetili jedino odvjetnici, svima ostalima su posjete uskraćene pa i kćerima uhićenih supružnika. U malom Šumeću, kažu mještani da im nije svejedno, da ih pomalo hvata strah, jer sve predugo traje, većina je sklona mišljenju da to bračni par nije učinio, jer dugo ih poznaju.

– Susjeda jeste malo kratkog fitilja, ali sumnjam da bi mogla počiniti ubojstvo. Što se tiče njenog supruga koji je također osumnjičen, on je prava „dobrica“, tako da ne vjerujemo da je on to učinio. U biti ništa ne znamo dok se ne otkrije gdje je Zorica živa ili mrtva – kažu susjedi uhićenog para.

Šute i odvjetnici, rekli su da čekaju analizu izuzetih dokaza, krv iz automobila, mobitela, a u posljednjem pretresu od strane krim policije koji je obavljen u petak navečer uzet i je i jedan nož iz kuće osumnjičenih.