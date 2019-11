Tijelo još nisu našli: Poruke iz mobitela kriju tajnu nestanka...

Istraga u vezi nestanka Zorice Fadljević (47) iz Sibinja kraj Slavonskog Broda još tapka u mjestu. Policija se ne očituje o do sada utvrđenom, kažu cijeli slučaj je u nadležnosti Županijskog državnog odvjetništva, prema čijem su nalogu uhićeni supružnici iz Šumeća kraj Slavonskog Broda.

- Ništa više ne možemo reći, jer se i dalje obavljaju istražne radnje – rekla je Mirela Šmital, županijska državna odvjetnica.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upoznali su se u Međugorju

Policija i HGSS češljaju svaki pedalj terena uz Savu u Šumećima u potrazi za tijelom koje još, potvrdili su i policija i tužiteljstvo, nisu pronašli.

- Za sada nisu angažirani ronioci, što će ovisiti o spoznajama do kojih ćemo doći - rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU brodsko-posavske.

Obitelj Zorice Fadljević više ne želi davati nikakve izjave, kažu da i sami traže odgovor na puno toga te da im je najveća želja da se supruga i majka troje djece Zorica vrati kući.

Odmah nakon što je u subotu Županijsko državno odvjetništvo objavilo da je sucu istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu predložilo da supružnike pošalje u istražni zatvor, gradom su počele kružiti razne priče. Iz neslužbenih izvora doznajemo da je uhićeni muškarac (62) dva puta prijavio policiji da ga je nestala Zorica Fadljević uznemiravala. U policiji su potvrdili da su prijave bile u listopadu ove godine, no da nisu utvrdili da bi nestala počinila kazneno niti prekršajno djelo. O tome na koji je način, navodno, uznemiravala supružnike i o sadržaju prijave, policija, zasad, šuti.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Obitelj nestale Zorice Fadljević (47) iz Sibinja, suprug Drago i kćerka Maja.

Srele se u bolnici

Pritvoreni supružnici i nestala su se, navodno, upoznali u Međugorju, prije nekoliko mjeseci, nakon čega su se nastavili družiti. Točna je pretpostavka da nestala Zorica nije išla na sastanak s nepoznatom ženom, no još nitko ne zna što se točno dogodilo nakon što su se njih dvije u ponedjeljak, 18. studenog, oko 17 sati sastale ispred slavonskobrodske bolnice.

- Znam samo da sam suprugu u ponedjeljak oko 17 sati dovezao pred bolnicu, jer mi je rekla da je zove neka žena da se vide na desetak minuta. Izašla je iz auta i otišla se naći s tom ženom, a ja sam izašao zapaliti cigaretu i pratio sam je pogledom. Kad je došla do ulaza u bolnicu, izašla je neka žena i počele su razgovarati. Bilo je to dalje od mene, ali sam vidio da žena nešto mlati rukama. Naišao je moj kolega, s kojim sam nakratko popričao. Okrenuo sam se i vidio da njih dvije idu prema drugom kraju bolnice, prema parkiralištu preko puta tržnice. Nisam vidio niti sam znao da ih tamo netko čeka. Ostao sam ispred bolnice od 17 do 22 sata, nekoliko puta sam ulazio i prošao hodnicima, ali nisam je našao. Mislio sam da je otišla na neki pregled i da se zadržala. S obzirom na to da ne nosim mobitel, zamolio sam jednoga dečka da mi posudi svoj mobitel i nazove najmlađu kćer, koja je ostala kod kuće - rekao nam je u nedjelju Drago Fadljević, suprug misteriozno nestale Zorice.

Šumećani kažu da se osumnjičena onesvijestila kad joj je policija istražujući nestanak Zorice Fadljević prošli tjedan pokucala na vrata

Fadljević je u ponedjeljak, 18. studenoga, oko 22 sata odlučio otići kući, nadajući se da se negdje mimoišao sa suprugom dok ju je tražio po bolnici i da se s nekim odvezla kući.

- Kad sam došao, pitao sam malenu je li došla mama, rekla mi je da nije. Pozvao sam i drugo dvoje djece, stariju kćer i sina te im rekao da nema Zorice – ispričao nam je Drago Fadljević. Kći Maja (25), vojnikinja, odmah je došla kući i pokušavala doći do informacije o tome gdje joj je majka.

Pretražuju ŠRC Poloj

– Cijeli dan u ponedjeljak me nazivala. Razgovarale smo o raznim temama, da bi mi rekla da me neće više zvati i da se malo zabavim sa svojim curama. Mislila je na moje kolegice vojnikinje – rekla je Maja dodajući kako su s njom i njezinim bratom Dariom iz policije razgovarali, ali im nisu mogli pružiti nikakav dokaz o tome što se u konačnici dogodilo s njihovom majkom, čiji je nestanak obitelj prijavila u utorak, 19. studenog.

– Moja majka je bila kao Majka Tereza, svakome je htjela pomoći. Pretpostavljam da je otišla pomoći i toj ženi - kaže Maja. Istražitelji su dosad objavili samo da sumnjaju da su okrivljenici, zajedno i prema prethodnom dogovoru, došli u Slavonski Brod, gdje se okrivljena 60-godišnjakinja sastala sa Zoricom Fadljević.

- Potom su obje otišle do mjesta gdje ih je u parkiranom vozilu čekao okrivljeni 62-godišnjak. Oboje okrivljenika su se s oštećenicom, a u nakani da je usmrte, vozilom uputili na neutvrđeno mjesto na kojemu su na neutvrđeni način usmrtili oštećenicu - objavilo je tužiteljstvo.

Malo selo Šumeće je od nedjelje pod medijskom opsadom. - Žao nam je što smo zbog ovoga slučaja svima postali zanimljivi. Ispredaju se razne priče, kojih se ne bi posramili ni najbolji scenaristi horora - rekao je jedan od mještana.

U autu su našli tragove krvi?

U policiji su nam jučer rekli da je HGSS angažiran od prvog dana nestanka Zorice Fadljević i da je u ponedjeljak njihovo područje pretrage bio ŠRC Poloj. Istražitelji se u potrazi za nestalom koriste i potražnim psima te dronom.

Prema tvrdnjama mještana, policija je prošli tjedan pokucala na vrata osumnjičenih supružnika. Kad je vidjela policiju, žena je, navode mještani, pala u nesvijest. Liječničku pomoć pružili su joj u slavonskobrodskoj bolnici, da bi ih potom ispitali na državnom odvjetništvu. Jesu li tamo priznali ubojstvo ili su se branili šutnjom za sada nije poznato, kao ni na temelju kojih argumenata, dokaza i(li) indicija ih je Županijsko državno odvjetništvo osumnjičilo za ubojstvo. Neslužbeno doznajemo i da se automobil osumnjičenih, iz kojega su policajci izuzeli dokaze, sad nalazi u garaži pritvorenih supružnika. Navodno su u njemu pronašli tragove krvi te se čeka da vještaci utvrde čija je. Supružnike su mještani prošli tjedan vidjeli kako ga temeljito peru iznutra i izvana.