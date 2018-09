Svi u oporbi su složni: Tražimo hitnu smjenu ministra zdravlja

Saborska oporba okupila se oko inicijative za smjenom ministra zdravstva Milana Kujundžića i uputila u saborsku proceduru zahtjev za njegovim opozivom. U petak su u Saboru nabrojali sve njegove propuste zbog kojih smatraju da više ne može obnašati dužnost.

- Nije pokrenuo niti jednu reformu, nije organizirao hitnu helikoptersku ni brodsku službu, propustio je donijeti Nacionalni plan za borbu protiv raka, kao i Nacionalni plan razvoja bolnica, uspostaviti učinkovite preventivne preglede, organizirati prioritetne liste, nije donio mjere za ostanak zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj, nije osnovao središnji registar medicinske opreme, nije napravio da transportni T2 timovi postanu reanimacijski, propustio je unaprijediti rad Domova zdravlja, nije reorganizirao rad HZZO-a, nije kategorizirao zdravstvene ustanove, a pokušao je čak utjecati i na pravosuđe zato što su se neki sudovi usudili donijeti presude u korist liječnika i medicinskih sestara - nabrojala neke od ministrovih "grijeha" Mostova zastupnica Ines Strenja Linić.

Naglasila je kako takav ministar Hrvatskoj ne treba stoga je vrijeme za njegov odlazak.

- Nakon dvije godine njegova mandata, hrvatsko zdravstvo je na puno nižim granama. Brojni propusti i nečinjenje kojima je onemogućio Ustavom zajamčeno pravo građana na zdravstvenu zaštitu priodonio je nastavku rasta mortaliteta od malignih bolesti. Sve to govori da nije djelovao u skladu sa prisegom i da mu je narušena vjerodostojnost, ali i vjerodostojnost ove Vlade - poručila je.

SDP-ov Željko Jovanović poručio je kako je opoziv ministra nužan za dobrobit svih građana.

- Sve ovo što je Strenja Linić nabrojala, kao i grubo omalovažavanje svih onih koji se sude upozoriti na njegove propuste dovodi u pitanje ministrov kredibiltet - poručio je.

Pozvao je premijera Andreja Plenkovića da sjedne s Kujundžićem, uzme predizborni program zdravstva i prođe s njim točku po točku.



- Ako su zadovoljni, neka ministar Kujundžić ostane. Ali sam uvjeren da će vidjeti da nije učinio ništa. On je jedan gospodin "obećanović" - poručio je.



Branimir Bunjac iz Živog zida poručio je kako je teško izabrati najnesposobnijeg ministra u Plenkovićevoj vladi, ali da Kujundžić spada u sami vrh među njima.

- Nije učinio aposlutno ništa, a najmanje je poštivao program "Vjerodostojno" kojim je HDZ dobio izbore gdje jasno piše koje će se mjere poduzeti u zdravstvu, a one nisu poduzete - poručio je posebno naglasivši ministrovo obećenje za smanjenjem lista čekanja na manje od šest mjeseci.

- To ne da se nije dogodilo, nego su se još i produžile. Na neke preglede se čeka po godinu do dvije - istaknuo je, a Jovanović je dodao slučaj čekanja na magnetsku rezonancu do siječnja 2021. godine.

HSS-ov Željko Lenart istaknuo je kako bi bilo najkorektnije da ministar Kujundžić sam podnese ostavku i da se vrati u KBC Dubrava.

- Liječnika nema i nije svima jednako dostupna zdravstvena zaštita. Pacijent mora biti u fokusu, a ministar pokazuje da je njemu to nebitno. Sve se urušilo, a ministar ništa ne poduzima. Kakav je on ministar najbolje pokazuje odnos premijera i njegovih kolega prema njemu kad u Saboru sjedi na pomoćnoj stolici, a ne među ministrima - istaknuo je HSS-ov zastupnik.