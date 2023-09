Svi u Rougemarin Park: Ove subote uživajte u slasnim jelima malih chefova i u dobroj zabavi

Ove subote, 30. rujna, od 11 sati dođite u zagrebački Rougemarin Park i podržite sve učenike finaliste koji su osmislili zdrave recepte za školski meni. Riječ je o projektu Budi chef škole, koji organiziramo drugu godinu zaredom, a kojim želimo istaknuti važnost zdravih školskih obroka te na zabavan i kreativan način potaknuti osnovnoškolce da jedu zdravu i nutricionistički uravnoteženu hranu.

PRIJAVITE SE NA EVENT TE UŽIVAJTE U ZDRAVIM I UKUSNIM OBROCIMA! PRIJAVE TRAJU DO 28. RUJNA ILI DO POPUNJENJA SLOBODNIH MJESTA, A BROJ MJESTA JE OGRANIČEN.

Titula chefa je spremna!

Stručni žiri, kojeg čine ravnateljica osnovne škole Ivana Filipovića Zagreb Mirjam Vinković Rangel, nutricionistica Sandra Krstev Barać i poznati chef Marina Medak, odabrao je najbolje recepte, odnosno finaliste, na temelju sljedećih kriterija: okus, nutritivne vrijednosti i ekonomičnost obroka.

- Kao član žirija gledao sam na samostalnost i na to koliko su klinci samostalni u procesima kuhanja. Obratio sam pažnju i na njihovu fokusiranost, odnosno na to koliko su koncentrirani na to što rade. Jer kuhanje najvećim dijelom znači fokusiranost na procese koji se događaju pred kuharom i u kuhinji. Finalni proizvod jest važan, ali važniji su koraci do njega - rekao nam je Medak.

'Pokazujemo što su zdravi temelji'

Finalisti će, uz podršku svojih prijatelja i obitelji te uz pomoć chefova Marina Medaka i Mate Jankovića, na licu mjesta pripremiti svoj recept i dati ga na kušanje dječjem žiriju. Dječji će žiri na kraju odabrati pobjedničko jelo i dodijeliti autoru jela titulu "chefa škole". Osim prestižne titule, pobjednik s najboljim receptom osvaja party za svoj razred, a ovisno o uvjetima koji postoje u školi pobjednika, to jelo bit će uvršteno i u meni školske kuhinje!

- Ovakvi projekti prijeko su potrebni jer ustvari ovako pokazujemo što su zdravi i dobri temelji. Djeca sama kreiraju što će jesti, rade razliku između zdravog i nezdravog s različitim okusima. Jer puno djece ustvari u tim najranijim godinama, a radi izbora, navikavamo na vrlo ograničen broj okusa, što se poslije teško mijenja pa imamo problem. Odmalena ih treba učiti na zdravo, nezdravo, slatko, kiselo...da isprobavaju. Ovakav projekt djeci otvara novu dimenziju pogleda na istu stvar - ističe Medak te svim sudionicima i finalistima šalje ohrabrujuću poruku.

- Ovakvo događanje stvarno je potrebno, a iako imamo odličan odaziv školaraca za ovogodišnje natjecanje, volio bih da se još više djece prijavi sljedeće godine. Pozivam sve roditelje i učenike drugih škola da dođu, da navijaju i da se inspiriraju za sljedeću godinu! Vidimo se u subotu u Rougemarin Parku - dodao je Medak.

Foto: Shutterstock

Osim slasnih jela malih chefova, očekuje vas bogat zabavni program, a osim cooking showova i pripreme finalnih recepata, na eventu sve posjetitelje čeka mnoštvo drugih aktivnosti. Neke od njih su "Mala škola mađioničarskih trikova Magic Leona" by Lidl, radionica "Mali kemičari" by BRITA, nastup dječjeg zbora Kikići i Genijalci te zabavni nagradni kviz.

Organizator projekta su 24sata, glavni partner je Lidl Hrvatska, partner Cekin Kids, a projekt podržava BRITA. Partnerske škole projekta su OŠ "Ivan Filipović" Zagreb, OŠ "Franjo Hanaman" Drenovci te OŠ Milka Cepelića Vuka.