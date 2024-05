Švicarac Cuno Amiet bio je baš popularan da je i Churchillu prezentirao slikarske tehnike

Izložba impresivnih umjetnina "Od boemstva do vječnosti" predstavlja najširu panoramu umjetničkog života u Europi, Latinskoj Americi te Sjedinjenim Američkim Državama. U organizaciji 24sata i partnera u zagrebačkoj Galeriji Klovićevi dvori otvorena je do 30. lipnja. Među najzvučnijim imenima su Edgar Degas, od čijih je djela izložena “Mala četrnaestogodišnja plesačica”, Amedeo Modigliani, koji je samo dva mjeseca prije smrti naslikao portret “Annie Bjarne”, a jedna od zvijezda svakako je Henri Matisse (1869. - 1954.), od čijih nam djela dolazi “Ležeći akt” (“Aurore”) iz 1907. godine. Stotinjak umjetničkih djela stiglo je iz galerije “The Hub of Fine Arts” u Mostaru, a dio su kolekcije privatne zaklade MT Abraham (MTA). Izložbu su organizirala 24sata uz podršku Turističke zajednice Grada Zagreba. Jedan autor također se ističe - Cuno Amiet (1868. – 1961.), čije možemo vidjeti ulje na platnu "Gđa Sautter" iz 1922. godine.

Cuno Amiet bio je pionir modernog slikarstva u Švicarskoj | Foto: Profimedia

Cuno Amiet bio je pionir modernog slikarstva u Švicarskoj, ali je radio i kao bakrorezac, graver i litograf. Nakon smrti Ferdinanda Hodlera 1918., Amiet postaje najvažniji švicarski slikar i osoba u kulturnom fokusu. Nije bilo niti jednog žanra kojim se nije bavio: pejzaži, mrtve prirode, interijeri i portreti imali su poseban status u Amietovu opusu od samih početaka njegova stvaralaštva.

Od 1907. do 1931. u njegovu je radu dominirao ekspresionizam, premda je njegovo zanimanje za iznenađujuće, ali harmonične odnose boja, ostao jednako važan kao prije. Kao član skupine europskih fovista, vatreno je podržavao primat boje, da bi na kraju preferirao korištenje čiste boje umjesto tonskog slikanja. Sudjelovao je na mnogim međunarodnim događajima u Beču i Münchenu, Berlinu, Leipzigu, Budimpešti, Zürichu i Dresdenu.

Ulje na platnu, 'Gđa Sautter', 1922.

Godine 1931. pedeset i jedna Amietova slika, koje su bile među njegovim najvažnijim djelima, uništena je u požaru u minhenskom izložbenom paviljonu Glaspalast. Tijekom 1930-ih provodi dio svake godine u Parizu. Jedini je slikar koji predstavlja Švicarsku na Venecijanskom bijenalu. Amiet je 1950. godine posjetio Winstona Churchilla, premijera Ujedinjenoga Kraljevstva, u njegovu domu u Chartwellu u Kentu, i demonstrirao mu svoje slikarske tehnike, što jasno govori o tome koliko je bio cijenjen. Njegova posljednja velika izložba bila je 1960. u galeriji Künsthalle u Bernu.

Njegove slike čuvaju se u vodećim europskim muzejima. Max Kaganovitch (1891. – 1978.) redovito je organizirao izložbe švicarskog umjetnika u svojoj pariškoj galeriji, a ostavio je i svoju umjetničku kolekciju na raspolaganje državi, uključujući vlastiti portret i portret njegove supruge. Kao i na slici "Gđa Sautter", na portretima prevladava ljubičasta paleta boja, koju je Amiet jako volio u svojem fovističkom razdoblju.

