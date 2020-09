Švicarci idu na referendum: Odlučuju i o slobodi kretanja

Ukidanje Sporazuma o slobodi kretanja ljudi s EU-om, koji je na snazi od 2002., traži desničarska populistička Švicarska narodna stranka, a to bi ugrozilo još šest bilateralnih sporazuma s EU-om

<p>Švicarci u nedjelju glasaju na referendumima o pet različitih pitanja, među kojima je i inicijativa za ukidanje Sporazuma o slobodi kretanja ljudi s Europskom unijom.</p><h2>Sloboda kretanja ljudi</h2><p>Ukidanje Sporazuma o slobodi kretanja ljudi s EU-om, koji je na snazi od 2002., traži desničarska populistička Švicarska narodna stranka, a to bi ugrozilo još šest bilateralnih sporazuma s EU-om. Raskid jednog znači, naime, raskid svih iz te skupine.</p><p>Sporazumi se odnose na istraživanja, poljoprivredu, tehničke barijere trgovini, javne nabave, kopneni transport i civilni zračni promet.</p><p>EU bi zbog toga mogao također raskinuti još nekoliko drugih sporazuma. To bi pak značilo kraj švicarskog modela odnosa s Unijom. Većina Švicaraca zato se protivi toj inicijativi.</p><h2>Borbeni zrakoplovi</h2><p>Nabava novih borbenih zrakoplova politički je klišej u Švicarskoj. Švicarci su na referendumu 2014. glasali protiv kupnje 22 švedska Gripena.</p><p>Ovaj put, riječ je o kupnji novih borbenih zrakoplova za najviše šest milijardi švicarskih franaka (5,6 milijarda eura). </p><p>Švicarsko ratno zrakoplovstvo sada ima 26 zrakoplova tipa F-5 Tiger stare četrdesetak godina koji služe samo za podučavanje letenja te 30 zrakoplova tipa F/A-18 koji bi trebali biti povučeni iz uporabe do 2030.</p><p>Oporba smatra da je prijedlog kupnje novih zrakoplova „nepotreban luksuz” s obzirom na to da su nove prijetnje pretežito prirodne katastrofe, kibernetički napadi te klimatske promjene.</p><p>Vlada, koju podržavaju stranke desnice i centra, smatra da je zaštita zračnog prostora i dalje važna za nacionalnu sigurnost bilo da je riječ o mogućim napadima ili svakodnevnom životu, primjerice sigurnosti velikih skupova poput onih koji se organiziraju u sjedištu UN-a u Ženevi.</p><p>Vlada ističe također da će proizvođač koji će isporučiti nove zrakoplove morati zauzvrat sklopiti ugovore sa švicarskim tvrtkama u ukupnoj vrijednosti od 60 posto cijene zrakoplova kako bi se osnažilo švicarsku industriju.</p><h2>Dvotjedni rodiljni dopust za očeve</h2><p>Zaposlene žene po zakonu imaju pravo na 14 tjedana plaćenog rodiljnog dopusta nakon rođenja djeteta. Ali očevi imaju pravo na samo jedan ili dva dana ako su zaposleni. I zakon ne predviđa ništa za slobodne profesije.</p><p>U rujnu 2019. švicarski parlament dao je zeleno svjetlo dvotjednom plaćenom rodiljnom dopustu za očeve, koji se može iskoristiti odjednom ili u dijelovima tijekom šest mjeseci nakon rođenja djeteta.</p><p>„Trebalo je 20 godina i više od 30 pokušaja u parlamentu da bi se to postiglo”, istaknula je švicarska javna televizija RTS nakon glasanje parlamenta.</p><p>Tekst koji se daje na referendum, protiv kojeg se bori populistička desnica, protuprijedlog je građanskoj inicijativi koja traži četiri tjedna dopusta za očeve. Parlament je već prihvatio dva tjedna, pa su inicijatori povukli svoj prijedlog.</p><p>Kao i za žene, naknada predviđena za očeve odgovara 80 posto prosječne plaće, ali može iznositi najviše 196 franaka na dan. Za dva tjedna, očevi bi mogli tako dobiti maksimalni iznos od 2744 franaka (2550 eura).</p><p>Zakonodavstvo u tom pitanju brzo se razvija na međunarodnoj razini. U Francuskoj, vlasti su ovaj tjedan objavile da će se udvostručiti trajanje rodiljnog dopusta za očeve na 28 dana.</p><h2>Izmjene zakona o lovu</h2><p>Švicarci će glasati također o reviziji zakona o lovu koju je parlament usvojio zbog povećanja broja vukova.</p><p>Sadašnji zakon, koji regulira i zaštitu divljih životinja, potječe iz 1986., kada u Švicarskoj nije bio vukova. Vratili su se 1995. i sada ih je oko 80 u osam čopora.</p><p>Kantoni mogu dopustiti lov kada vuk uzrokuje veliku štetu. Revidirani zakon omogućit će kantonima da djeluju preventivno kako bi se spriječilo da vukovi ne ubijaju ovce i koze te kako bi se osiguralo da se boje ljudi, objašnjavaju vlasti.</p><p>Udruženja za zaštitu prirode traže referendum protiv novih zakonskih odredbi.</p><h2>Porezne olakšice</h2><p>Peti prijedlog odnosi se na povećanje saveznih poreznih olakšica za djecu, što bi koristilo bogatijim građanima.</p>