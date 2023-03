Švicarska vlada odbija zahtjeve za ponovni izvoz oružja Ukrajini

Švicarska vlada objavila je u petak da neće promijeniti svoju dugogodišnju politiku zabrane izvoza švicarskog oružja u treću zemlju unatoč sve većem pritisku europskih zemalja da se ono izveze u Ukrajinu.

Pozivi Švicarskoj da prekine stoljetnu tradiciju neutralne države rastu i iznutra i izvana od ruske invazije na Ukrajinu prije više od godinu dana. Dva parlamentarna odbora u siječnju su preporučila ublažavanje pravila.

No vlada je to odbila nakon sastanka. "Savezno vijeće predano je vrijednostima švicarske neutralnosti i nastavit će raditi na tome da se osigura realizacija prednosti neutralnosti", priopćeno je. No dodali su da će nastaviti pratiti rasprave i ponovno se oglasiti "ako bude potrebno".

Zemlje koje kupuju švicarsko oružje moraju zatražiti dozvolu za ponovni izvoz tog oružja.

Švicarska je od početka rata primila zahtjeve Njemačke, Danske i Španjolske za izvoz švicarske ratne opreme u Ukrajinu, ali su svi ti zahtjevi odbijeni.

Ipak, usvojila je sankcije Europske unije i više puta je pozvala na povlačenje ruskih vojnika iz Ukrajine.

